‘O Brasil contemporâneo passa pela Amazônia’, diz ex-ministra do Meio Ambiente ao Grupo Liberal

Preservar a Amazônia e a reconhecer como parte fundamental do processo de transformação do Brasil em um país que oferece soluções e alternativas para o mundo fez parte das discussões centrais do LIDE Brazil Conference. O evento ocorreu em Londres, na Inglaterra, terminou na última sexta-feira (21), e reuniu autoridades políticas do país - como o governador do Pará, Helder Barbalho -, empresários e investidores nacionais e internacionais.

Izabella Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente (2010-2016) e uma das participantes do encontro, concedeu entrevista exclusiva ao Grupo Liberal e destacou o papel da Amazônia como fator que contribui para a segurança climática mundial, além de oferecer qualidade de vida para quem depende dos recursos da floresta.

Quais os encaminhamentos, tanto econômicos, quanto ambientais, foram dados no evento?

O debate foi pontuado por uma visão dos novos posicionamentos na área ambiental e climática. A minha posição foi muito proativa da necessidade do Brasil ter uma visão macro e estratégica dos seus interesses na construção da sua agenda para implementação dos seus compromissos junto ao Acordo de Paris. Obviamente, foi dado um destaque à Amazônia, mas também pontuamos o contexto internacional dos desafios climáticos, a transição das transformações climáticas. Foi falado muito sobre a questão de clima e democracia e os desafios que o Brasil tem.

A busca por novos caminhos de desenvolvimento e de inclusão social, vai desde as novas economias, com a questão da bioeconomia, até a transformação de processos estratégicos e industriais, associados ao agronegócio e à mineração. A Amazônia é um provedor de soluções e elas levam a um país mais justo, mais inclusivo e com melhor qualidade de vida para os amazônidas. O Brasil precisa de audácia, precisa ser ousado nos seus caminhos e ter visão estratégica sobre questões climáticas e ambientais.

Por fim, eu destaquei a importância do Brasil na liderança do G20 ano que vem. A necessidade do país liderar com soluções.

Sobre a Amazônia, quais as principais propostas apresentadas?

Fazem parte de um país contemporâneo os novos desafios da floresta, as novas economias, a importância de ter um estado robusto, serviços públicos de mais qualidade, a importância de preencher os vazios do estado, a ausência dele em uma região enorme e continental. Isso tudo acaba conferindo ao Brasil um desafio muito contemporâneo. A Amazônia oferece alternativas de gerar emprego, de buscar desenvolvimento e crescimento econômico.

A Amazônia de pé, significa o Brasil de pé. Portanto, a necessidade de uma pactuação política nacional de enfrentamento ao crime, de acabar com isso no país e buscar soluções robustas de enfrentamento ao crime organizado, ambiental, mas que não tenha retrocesso no futuro. Esse debate é um debate econômico, a importância da regulação fundiária, lidar com a modernização da gestão ambiental, da segurança pública para que os amazônidas se sintam mais protegidos e seguros em seu território.

E as medidas que devem ser implantadas de maneira prioritária, quais são?

Todo o debate foi para mostrar a importância das reformas econômicas, tributárias, fiscais, o arcabouço fiscal para o Brasil crescer e ter credibilidade interna para ser um provedor de solução para o desenvolvimento e enfrentamento de problemas, como na Amazônia.

Foi também debatido a questão do risco climático no Brasil, acesso a recursos e seguros. É um debate amplo no ponto de vista macroeconômico, visão competente do país e da expectativa de um Brasil de volta, mas de um futuro deixando para trás um passado que destrói, degrada e gera menores índices de desenvolvimento humano, gera fome, desemprego.

Então, como um provedor de soluções, da agricultura à transição indústria, enérgica, precisa ter ousadia, audácia de propor uma visão nova, contemporânea, macro, inteligente e estratégica sobre a segurança climática, fazendo um grande pacto político, não seremos só um país com protagonismo, mas com soluções, precisamos deixar de ser um país com problema e passar para soluções.

Em um contexto geral, por que é fundamental preservar a Amazônia? Quais os benefícios dessas ações para o mundo?

Falar de Amazônia tem vários aspectos da importância da sua proteção, mas obviamente algumas questões foram colocadas. Primeiro, o fato de que a segurança climática global passa por uma Amazônia em pé. Então, as soluções baseadas na natureza, restauração, oportunidade de debate, mercado de carbono, reconhecimento de território dos povos tradicionais, de unidades de conservação, programa de concessões de unidades, áreas destinadas a restaurar, isso foi debatido com clareza e interesse e a necessidade do Brasil ter regras claras.

Além da questão da segurança climática, foi destacado também a importância da Amazônia como integração regional na liderança do Brasil na América do Sul. O debate passou, ainda, sobre a segurança hídrica, desde as chuvas, a importância da floresta para o regime de chuvas e índices pluviométricos do país e a sua segurança hídrica.

O Brasil precisa conhecer a Amazônia, porque só cuida quem conhece e temos que cuidar junto com os amazônidas. A Amazônia é uma parte importante do Brasil. O Brasil contemporâneo passa pela Amazônia.