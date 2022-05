Alunos de escola do Recife têm crise coletiva de ansiedade; caso foi o segundo em menos de 24h

Na tarde desta quinta-feira (19), um grupo de 23 estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Professor Mardônio de Andrade Lima Coelho, na Bomba do Hemetério, Zona Norte do Recife (PE), tiveram uma crise coletiva de ansiedade. Os alunos passaram mal, com sintomas de falta de ar e crise de choro.

Esse foi o segundo caso no mesmo dia em que alunos de uma escola pública necessitaram de assistência médica do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Pela manhã, estudantes da Escola Creuza Barreto Dornelas Câmara, no bairro da Torre, na Zona Oeste da capital pernambucana, também foram socorridos com crises de ansiedade após uma perseguição policial que resultou na prisão de um suspeito dentro das instalações da unidade, após pular o muro da instituição.

Casos como esse estão se tornando recorrentes em Recife. Em 8 de abril, 26 alunos da Escola Estadual Ageu Magalhães, na Casa Amarela, também na Zona Norte da cidade, sofreram crise de ansiedade coletiva e apresentaram sintomas parecidos com os narrados pelos estudantes na última quinta: sudorese, saturação baixa e taquicardia. Esses episódios acenderam o alerta das autoridades locais para a necessidade de atenção à saúde mental dos estudantes.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco informou que enviou cinco viaturas e quatro motos de resgate para atender os estudantes na unidade de ensino. "[..]chorando, deitados no chão, apresentando tremor, tontura e bem agitadas", descreveu um integrante da corporação ao chegar no local e encontrar 12 adolescentes e um adulto com sintomas de ansiedade.

