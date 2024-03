Aluno leva arma do pai da namorada para escola e fere amigo acidentalmente

Um adolescente de 17 anos levou a arma do pai da namorada para a escola e feriu um amigo acidentalmente com um tiro no pé. O caso aconteceu na quarta-feira (28/02), em Alexânia, Goiás, no banheiro do Colégio 31 de Março e mobilizou equipes de segurança da escola, da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e da Polícia Militar.

Segundo a delegada, o adolescente levou a arma sem o conhecimento do pai da namorada para mostrar aos amigos. "A menina pegou a arma do pai escondido e deu para o namorado, que levou para escola, foi mostrar e disparou", detalhou a delegada ao portal G1.

O adolescente ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital. A Seduc informou que o caso incluiu a mobilização dos responsáveis pelos alunos, o Conselho Tutelar, autoridades policiais e serviços médicos.

O dono da arma, que é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), pode responder por omissão de cautela de arma de fogo. Já os três menores que estavam no banheiro com a vítima podem responder por ato infracional de lesão corporal culposa, segundo a delegada.

A Seduc informou ainda que equipes da Superintendência de Segurança Escolar, Colégio Militar e Núcleo de Segurança e Saúde do Servidor e Estudante da Seduc estão na escola para oferecer suporte psicológico e social aos alunos e à equipe pedagógica.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)