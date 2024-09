Aluno de academia é expulso após pedir cabelo de funcionária negra para limpar banco

Um aluno da academia Smart Fit, unidade localizada no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, foi expulso do local após uma funcionária do setor de limpeza registrar uma ocorrência contra ele por injúria racial. Segundo a denunciante, Alinny do Nascimento, de 21 anos, o cliente da unidade Gilbert Gomes Leal, disse a ela que gostaria de ter "um pouco do seu cabelo para que pudesse limpar o banco onde estava sentado". A funcionária, segundo relatos de quem estava na academia no dia, ficou bastante abalada com o ocorrido. O homem nega as acusações. As informações são do O Globo.

Acusado diz que denúncia não tem sentido

Após Alinny registrar o caso, o aluno, que é conhecido nas redes sociais como "ex-atleta e palestrante motivacional esportivo", foi informado sobre a denúncia. Gilbert então postou vídeos em seu Instagram abordando o assunto.

"Eu estava na academia ao lado da minha esposa e fiz um elogio ao lindo cabelo dela. Falei: 'Quando eu tiver uma filha, quero que ela tenha um cabelo exatamente igual ao seu'. Ela respondeu: 'Se o senhor soubesse o trabalho que dá, não falaria isso'. Em seguida, fui malhar. Na segunda-feira, recebi essa acusação covarde, sem o menor sentido", disse Gilbert, dando sua versão do ocorrido. O homem também declarou que registrou uma ocorrência contra Alinny por denunciação caluniosa.

Após a situação, a advogada da funcionária informou que sua cliente ficou emocionalmente abalada e está aguardando os desdobramentos da investigação em andamento na 14ª DP, no Leblon.

"Estamos dando todo o apoio necessário e fornecendo as informações à polícia, na esperança de que seja instaurado um inquérito e se faça justiça. Não podemos deixar que esse caso seja esquecido e vire estatística", afirmou a advogada Sônia Lima.

Decisão da Smart Fit

Em resposta à solicitação ao O Globo, a Smart Fit informou que forneceu "total apoio à funcionária, que segue trabalhando na unidade". A empresa acrescentou que "foram tomadas as medidas cabíveis em relação ao aluno assim que o caso foi relatado", as quais incluem a expulsão de Glbert da academia.

O ex-aluno relatou que foi informado sobre a rescisão de sua matrícula ao chegar à unidade e mencionou que pretende processar a Smart Fit.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)