Aluno atingido por aparelho em academia volta a sentir as pernas

Regilânio da Silva Inácio, aluno atingido por um equipamento em uma academia, voltou a ter sensibilidade nas pernas. Ele disse em entrevista ao site G1 da Globo que consegue sentir o toque na parte externa de ambas as coxas.

O ex-motorista de aplicativo sofreu uma lesão gravíssima na coluna depois que um aparelho com 150kg de carga caiu sobre os ombros dele. O acidente aconteceu em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, no último dia 4 de agosto.

No dia seguinte, ele precisou passar por uma cirurgia de urgência, que durou cerca de quatro horas. A avaliação dos médicos foi de que Regilânio tinha 1% de chance de voltar a andar. Ele não tinha sensibilidade da cintura para baixo, mas recuperou após as sessões de fisioterapia que iniciou após o acidente.

Fisioterapia

Regilânio faz sessões de fisioterapia de segunda a sexta com três profissionais diferentes: um se dedica a estimular o fortalecimento do tronco, outro, das pernas e um terceiro para mobilidade. “Antes, eu tinha vários planos. Agora, meu único plano, único objetivo, é voltar a andar. Meus planos pararam todos no dia 4 desse mês”, contou Regilânio.

