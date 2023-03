Aluna autista sofre bullying e caso gera comoção entre estudantes

Um grupo de estudantes decidiu se mobilizar, nesta sexta-feira (31), para protestar pedindo justiça por uma aluna que foi vítima de bullying dentro do Colégio Estadual Flávio Ribeiro de Rezende, localizado em Natividade, no Rio de Janeiro.

Os jovens pediam justiça pela menina de 11 anos, que tem autismo. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, uma adolescente zomba da vítima e tenta puxar o cabelo dela enquanto outras meninas incentivavam a agressão. A aluna tenta reagir, mas começa a chorar.

O termo #justiçaporvitoria chegou ao topo do ranking de assuntos mais comentados do Twitter, no Brasil. Além disso, o perfil do Instagram dedicado ao caso passava de 57 mil seguidores.

A Secretaria de Educação lamentou o episódio e disse que, nesta sexta-feira, enviou representante à escola “para tomar todas as providências para que casos como esse não se repitam”.

“A direção do colégio já enviou professora e psicóloga à casa da criança vítima de bullying. E profissionais do colégio também conversaram com as estudantes que praticaram o ato e os seus respectivos pais. E integrantes do Conselho Tutelar também foram acionados e medidas protetivas às alunas do colégio foram e continuarão a ser adotadas”, destaca a nota.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)