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Alexandre Ramagem é liberado após prisão nos EUA

Ex-deputado foi detido por questões migratórias na Flórida e deixou centro de detenção nesta quarta-feira (15)

Hannah Franco
fonte

Alexandre Ramagem é liberado após prisão nos EUA (LUla Marques / Agência Brasil)

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) foi liberado da prisão nos Estados Unidos nesta quarta-feira (15), após ter sido detido dois dias antes em Orlando, no estado da Flórida.

Segundo informações da Polícia Federal, a prisão ocorreu por questões migratórias. Após a detenção, ele foi encaminhado a um centro de custódia no condado de Orange County, onde permaneceu em uma cela separada.

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Nesta quarta-feira, o nome de Ramagem já não constava na lista de presos da unidade nem nos registros do Immigration and Customs Enforcement (ICE), responsável pelo controle migratório nos Estados Unidos.

De acordo com informações divulgadas pela TV Globo, a liberação ocorreu às 14h52 no horário local (15h52 em Brasília). Até o momento, não foram detalhadas as condições da soltura.

A Polícia Federal informou que acompanha a situação e aguarda novos esclarecimentos sobre a liberação do ex-deputado.

Ramagem deixou o Brasil em 2025 após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele é apontado como integrante do núcleo central de uma articulação que buscava manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

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