R70: 'Não vemos qualquer risco de deportação', diz Paulo Figueiredo sobre Ramagem

Proteção

Ministério da Saúde vai aplicar 89 mil doses de vacinas em 650 aldeias indígenas entre 25 de abril e 25 de maio.



Inteligência artificial

Finep e BNDES lançam edital para selecionar gestor de fundo de IA. Seleção é voltada para startups intensivas.

INTERNACIONALIZAÇÃO

INDÚSTRIA

Uma comitiva da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) embarca nesta semana para participação na Hannover Messe 2026, na Alemanha, entre 19 e 24 de abril. A feira é reconhecida como a principal vitrine global de inovação industrial. Pela primeira vez a missão conta com participação direta de empresas locais, ligadas à bioeconomia amazônica. O grupo foi organizado por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN) da Fiepa, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Em 2025, o Pará foi o terceiro maior exportador brasileiro para a Alemanha, com US$ 763 milhões em vendas - alta de 8,69% - e participação de 11,69% na balança nacional. A pauta ainda é concentrada em commodities minerais, como cobre, mas a estratégia da Fiepa é ampliar a presença de produtos com maior valor agregado no mercado europeu.

OPORTUNIDADES

Além de rodadas de negócios e agendas com empresas internacionais, a programação inclui participação no Encontro Econômico Brasil-Alemanha. A expectativa é que a aproximação com players globais, e a entrada em vigor do acordo Mercosul-União Europeia, em 1º de maio, ampliem as oportunidades comerciais. Paralelamente, em parceria com o Consulado Alemão em Belém, o presidente da Fiepa, Alex Carvalho, participa de encontro no Bundestag, o parlamento federal da Alemanha. A reunião tratará de temas como a abertura dos mercados alemão e europeu a produtos paraenses - incluindo carne bovina e produtos florestais -, além de oportunidades de cooperação técnica e econômica.

TRANSPLANTE

PLANO

O Pará passou a contar com um Plano Estadual de Doação e Transplantes do Pará para 2026 a 2029. O PEDT foi aprovado pela Comissão Intergestores Bipartite na semana passada, durante reunião realizada no Hangar, em Belém.

POLÍTICA DE DOAÇÃO

O documento, apresentado pela Central Estadual de Transplantes, é o primeiro voltado à organização e ao fortalecimento da política de doação e transplantes no estado. Entre os pontos mais importantes está a meta estabelecida de aumento anual de 5% no número de transplantes de órgãos e córneas a partir deste ano, além da ampliação da rede de serviços e da capacitação de profissionais envolvidos no processo.

HOMOLOGAÇÃO

O plano também prevê a implantação de novos serviços, como transplante hepático pediátrico e renal adulto na Santa Casa e transplante cardíaco no Hospital de Clínicas, além de ações de conscientização, como campanhas educativas e atividades comunitárias. O plano ainda será submetido a homologação do Ministério da Saúde.

PARQUE

RECORDE

O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, que homenageia o ambientalista que completaria 100 anos em 2026, ultrapassou a marca de 590 mil visitantes em doze meses. Com isso, o parque já figurou entre os mais visitados do Brasil. Em alguns períodos, chega a receber mais de 60 mil pessoas em um único mês, impulsionado pelas atividades ao ar livre, práticas esportivas e contemplação da natureza. Com mais de 1,3 mil hectares de área preservada, o espaço também desempenha papel estratégico na proteção de mananciais e da biodiversidade.

MARAJÓ

COZINHA

Será inaugurada no dia 16 uma nova cozinha comunitária agroextrativista em Breves. A unidade integra uma rede de quatro cozinhas no Marajó, reunindo cerca de 60 mulheres, com apoio do Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), e amplia o acesso a espaços institucionais como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

AGRICULTURA

SUPERINTENDÊNCIA

Foi publicada ontem, no Diário Oficial da União, a portaria de nomeação do advogado Cleber Rezende como titular da Superintendência de Agricultura e Pecuária do Estado do Pará (SFA/PA). Cleber Rezende é professor, especialista em Direito Administrativo e Administração Pública, já atuou na Superintendência do Patrimônio da União (SPU), no Pará, além de ter presidido a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras no Pará (CUT/PA).

Em Poucas Linhas

► O advogado criminalista Lucas Sá ministrará, no próximo dia 18, em Belém, um curso prático voltado à atuação em habeas corpus. A capacitação é promovida pelo Instituto Paraense do Direito de Defesa (IPDD) e ocorrerá das 9h às 18h no edifício Rogério Fernandez, na travessa Quintino Bocaiúva. O curso abordará estratégias, estruturação de peças e técnicas para uma atuação mais eficiente no uso do habeas corpus, considerado um dos principais instrumentos constitucionais da área.

► Começa amanhã (15) à noite o II Congresso de Extensão do Instituto Federal de Educação do Pará (IFPA). A abertura vai ser com o Encontro de Bandas, no Teatro do IT Center. Na quinta (16) e na sexta-feira (17), a programação continua no Campus Belém, na avenida Almirante Barroso.

► Fiscalização ambiental da Polícia Militar do Pará resultou na apreensão de 22 metros cúbicos de madeira de origem irregular, na semana passada, no distrito de Icoaraci, em Belém. A ocorrência foi registrada durante a Operação Arco-Verde, realizada por equipes do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), vinculado ao Comando de Policiamento Ambiental.

► O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) está mobilizando as unidades judiciárias para a realização do Mês da Infância Protegida, iniciativa instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes em todo o País. A programação será realizada de 3 a 18 de maio. Durante esse período deve ser priorizada a tramitação e o julgamento de processos que envolvem crianças e adolescentes.

► O nadador Wesley Souza de Aguiar conquistou cinco medalhas de ouro na etapa de Belém do Meeting Paraolímpico Loterias Caixa 2026. A atleta Emanuelly Braga também subiu ao pódio e pontuou no ranking nacional. Mais de 20 paratletas do Programa Paradesporto, do governo do Pará, conquistaram medalhas no torneio, garantindo vagas para as Paralimpíadas Escolares e Universitárias, previstas para novembro, em São Paulo.