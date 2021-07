Além de esposa, produtora de Safadão também é investigada por irregularidade na vacinação

A produtora do cantor Wesley Safadão, Sabrina Tavares Brandão, também é investigada por supostas irregularidades para receber a vacina contra a Covid-19 em Fortaleza. Ela se vacinou no mesmo dia e local em que se imunizaram o forrozeiro e a esposa, Thyane Dantas. Os três são investigados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e a Secretaria Municipal da Saúde. As informações são do G1.

Conforme as informações que vêm sendo apuradas, Sabrina acompanhou o músico e foi a um shopping da cidade em um horário diferente ao que foi determinado - ela estava com a vacinação agendada pela Prefeitura de Fortaleza para o dia 8 de julho, em um drive-thru montado no Centro de Eventos do Ceará.

Porém, acabou se vacinando nesse shopping onde acompanhava o músico e a esposa dele. No local, segundo informações divulgadas, foram aplicadas vacinas do laboratório Janssen, que garantem imunização contra a Covid-19 com uma única dose. O caso dela é semelhante ao de Safadão, que também vem sendo apurado. Pessoas com essa conduta estão sendo popularmente conhecidos como de "sommerliers de vacina", prática questionada por especialistas.

O Ministério Público ainda apura se a esposa de Safadão, Thyane Dantas, furou a fila da vacinação, uma vez que não estava agendada para receber o imunizante naquele dia e nem estava na faixa etária determinada como público-alvo, mas também recebeu o imunizante junto com o marido.

Inicialmente, o casal negou qualquer irregularidade afirmando que eles haviam recebido vacinas da "xepa", como ficou conhecida a sobra de imunizantes do dia. Porém, Prefeitura de Fortaleza negou a versão, dizendo que não havia aplicação de doses da xepa no horário em que eles foram imunizados. Quando eles voltaram a ser procurados, não quiseram se manifestar sobre o assunto.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza afirmou que o caso da vacinação da produtora Sabrina Tavares "faz parte do processo administrativo instaurado", que ainda investiga por que Thyane Dantas furou a fila da vacinação e se Wesley Safadão escolheu a vacina que queria tomar.