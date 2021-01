Ainda não há previsão da transferência de pacientes do Amazonas para o Pará

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou que, desde sexta-feira (15) realiza transferências de pacientes internados na rede estadual de saúde, em força tarefa do Governo do Amazonas e Governo Federal. Os pacientes seguem para tratamento em diferentes Estados. Porém, ainda não há previsão de transferência de pacientes para o Pará.

De acordo com a SES-AM, 47 pacientes internados na rede estadual de Saúde amazonense já foram transferidos para o Maranhão, Piauí e Distrito Federal.

Na madrugada deste domingo (17), mais 15 pacientes foram enviados para Brasília. Também foram transferidos em UTI aérea três pacientes de Tabatinga (AM) para o Acre.

Ainda estão previstos mais dois voos, saindo do Aeroporto de Ponta Pelada, em Manaus, na tarde deste domingo, com destino às cidades de João Pessoa, na Paraíba, e Natal, no Rio Grande do Norte.