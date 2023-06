Agente trânsito é assassinado com tiro na cabeça enquanto trabalhava em São Luis

Na manhã deste sábado (24), um agente da secretaria municipal de trânsito e transportes (SMTT), em São Luís, do Maranhão, foi assassinado com um tiro na cabeça enquanto trabalhava na avenida São Marçal, região da feira do bairro do João Paulo, na capital maranhense. A vítima foi identificada como Wiryland de Oliveira, de 40 anos de idade.

A Polícia Militar, do Maranhão, informou que a investigação é preliminar, mas aponta que três agentes de trânsito está trabalhando quando identificar e quer vir um veículo estacionado em local proibido hoje a gente procurar o proprietário do veículo e não acharam. Os agentes então chamaram o guincho.

A informação é de que quando o veículo estava para ser removido, o dono do carro apareceu e travou uma breve discussão com os agentes de trânsito. A princípio, ele teria se acalmado e saiu do local, mas voltou em seguida com uma arma de fogo e matou o agente Wirilland, com um tiro na cabeça.

O motorista, que está sendo identificado como um agiota que teria ido a feira cobrar pagamentos, ainda correu atrás de uma outra agente que estava no local, para atirar nela também, mas ela conseguiu fugir e se esconder em uma loja.

Segundo um sargento do 9º Batalhão de Polícia Militar do Maranhão (BPM-MA), que foi ao local após o crime, fazer os levantamentos iniciais, Wiryland de Oliveira foi morto pelas costas.

“A gente teve informações de que se trata de um agiota aqui da feira, o autor do crime. Eles (os agentes de trânsito) estavam fazendo o trabalho, quando o rapaz voltou e atirou pelas costas do agente. E ele ainda tentou balear a outra agente”, explicou o sargento da PM-MA.

Assassino fugiu

O homem que atirou fugiu e ainda não foi capturado. O caso é investigado pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), que já identificou o autor do crime, mas não divulgou o nome.

O prefeito de São Luís, Eduardo Braide (PSD), lamentou a morte e disse que se trata de um crime inaceitável. "É inaceitável a morte do agente Wiryland de Oliveira, no exercício de suas funções, hoje, no bairro do João Paulo. Lamento profundamente o ocorrido e informo que as forças de segurança estaduais e municipais já foram acionadas para que os culpados sejam encontrados e punidos. Minha solidariedade ao agente Wiryland. Que Deus conforte a todos neste momento de profunda dor", declarou Braide.