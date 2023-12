Afundamento do solo chega a 2,06m de profundidade em Maceió; solo afundou mais 5,7cm em 24h

O solo na região onde está localizada a mina da Braskem em risco de colapso, no bairro do Mutange, em Maceió, afundou 5,7cm nas últimas 24h. Conforme o último boletim, divulgado pela Defesa Civil Municipal, a velocidade foi de 0,23 cm/h. Na medição anterior, a velocidade era de 0,21 cm/h. Ao todo, afundamento do solo na área já soma 2,06m de profundidade.

A região está sendo monitorada 24 horas por dia e a população foi orientada a não transitar na área desocupada.

De acordo com a Braskem, "as áreas de serviço em torno da mina continuam isoladas". Essa é uma das 35 minas que a empresa mantinha na região para extração de sal-gema, minério utilizado na fabricação de soda cáustica e PVC. Ela fica localizada sob a lagoa Mundaú, que deve ser afetada caso haja o rompimento abrupto.

Por causa dos riscos, mais de 14 mil imóveis foram desocupados em 5 bairros da cidade.

A Defesa Civil informou que as outras 34 minas não correm risco de colapsar.