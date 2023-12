Braskem informa fim das atividades em Alagoas e medidas para fechamento definitivo dos poços

A Braskem divulgou na manhã desta segunda-feira (4) que as operações de extração de sal-gema em Alagoas foram encerradas em maio de 2019. Desde então, a empresa vem implementando ações para o fechamento definitivo dos poços de sal, planejado para meados de 2025.

De acordo com a companhia, o plano de encerramento definitivo atingiu 70% de avanço nas 35 cavidades. Dessas, 9 receberam recomendação de preenchimento com areia, sendo que 5 já tiveram o preenchimento concluído, 3 estão em andamento e 1 não requer mais preenchimento, pois está pressurizada.

VEJA MAIS

Cinco cavidades confirmaram o status de autopreenchimento, enquanto as 21 restantes estão sendo tampadas e/ou monitoradas, com 7 delas concluídas. No entanto, a Braskem informou sobre a detecção recente de microssismos e movimentações de solo atípicas na área da Cavidade 18, resultando na paralisação preventiva das atividades de preenchimento de poços nesse local.

A empresa destacou que o processo de desocupação preventiva da área se iniciou em dezembro de 2019. A região de risco definida pela Defesa Civil de Maceió está totalmente desocupada, e a área de resguardo no bairro do Mutange, onde se localiza a Cavidade 18, já estava desabitada desde abril de 2020.

A Braskem assegura que os dados de monitoramento estão sendo compartilhados em tempo real com as autoridades, com colaboração contínua e prestação de informações necessárias para garantir a segurança na região.