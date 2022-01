Advogada baleada revela que precisou colocar ‘dedo nos olhos de suspeito’ para salvar a própria vida

A advogada Nayara Prestes viveu minutos de terror ao ser baleada e travar luta corporal com um cliente, que entrou armado no escritório onde trabalha, na quarta-feira (26), no shopping de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. De acordo com a vítima, a motivação do crime teriam sido os honorários, estimado em R$ 160 mil, que o suspeito deve à ela.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Diego Dourado ‘sacando’ o revólver e ameaçando Nayara. A advogada, que estava sentada atrás de uma caldeira, se levanta e começa a brigar com o suspeito. Assista ao vídeo:

Dourado teria tentado fugir após ser desarmado por Nayara, mas foi preso ainda dentro do shopping pelos militares. Ele vai responder por tentativa de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Além de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Recuperação da vítima

Nayara utilizou as redes sociais, ainda na quarta-feira (26), de dentro do hospital, para tranquilizar amigos e familiares sobre o ocorrido. Ela, que foi atingida três vezes, disse que está bem e explicou que precisou reconstruir um dos dedos na unidade de saúde. Duas balas estariam alojadas no seu peito e um dos braços. “Coloquei os dedos nos olhos dele para ele me soltar e saí correndo pelo shopping”,contou, em um trecho do vídeo.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)