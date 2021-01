Adolescente trans de apenas 13 anos é brutalmente assassinada

Uma menina trans de apenas 13 anos foi brutalmente assassinada no município de Camocim, a 457 km de Fortaleza, no Ceará, na madrugada de segunda-feira (4). A suspeita é que Keron Ravach tenha sido morta por um adolescente de 17 anos, que confessou o crime depois de ter tido um desentendimento a respeito do valor de um programa.

Keron estava passando por um processo de transição de gênero. O corpo dela foi encontrado em um terreno baldio.

Em uma postagem no Twitter, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais lamentou o crime afirmando que mais uma vida trans foi perdida prematuramente em função ódio e da transfobia.

⚠️Uma criança trans de 13 anos foi brutalmente assassinada no Ceará. Tendo sido espancada com chutes e pauladas. Mais uma vida trans perdida prematuramente em função do ódio e da transfobia, ja nos primeiros dias de 2021.



Sentimos muito Keron! 🦋

Seguiremos em luto na luta!

A escola que a adolescente estudava também prestou condolências, se referindo a Keron pelo nome de nascimento, Cosme de Carvalho. Em uma publicação no Instagram a Escola de Ensino Fundamental Francisco Ottoni Coelho disse que a morte dela é um momento de dor e indignação.

De acordo com o delegado encarregado da investigação, Herbert Ponte, o garoto que confessou o crime contou que havia negociado um programa sexual com Keron, mas que no momento do pagamento os dois se desentenderam, e por conta disso ele a matou.

O assassino se apresentou à polícia 12 horas após o crime, e se condenado, responderá por homicídio.