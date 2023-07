Adolescente suspeito de matar cigana de 14 anos é capturado no Espírito Santo

Um adolescente de 14 anos foi apreendido no Espírito Santo, na última quarta-feira (26), visto como o principal suspeito da morte de Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, esposa dele e adepta as práticas ciganas, na Bahia.

Segundo a Polícia Federal, a 1ª Vara Criminal de Guaratinga expediu o mandado de busca e apreensão com a afirmação de que o adolescente praticou ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado (feminicídio), previsto no no art. 121, § 2°, inciso VI, do Código Penal (CP). Ele será encaminhado para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei.

O crime

Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, foi morta com um tiro que atingiu a garganta e parte do queixo, no último dia 06. A jovem fazia parte de uma comunidade cigana e era recém casada com um adolescente de mesma idade, que desapareceu após o crime.

A menor chegou a ser socorrida no hospital municipal da região, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, testemunhas afirmaram que o disparo foi acidental. Porém, os funcionários do local desconfiaram do caso e acionaram a Polícia Militar.

O pai da adolescente chegou a afirmar que a motivação para o crime poderia ter sido vingança e brigas familiares.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com