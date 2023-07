Cigana de 14 anos é morta com tiro na garganta; marido da jovem é o principal suspeito

Uma jovem de 14 anos e de origem cigana foi morta com um tiro na garganta pelo próprio marido, de mesma idade, na noite da última quinta-feira (06).

VEJA MAIS

Inicialmente, a polícia local trabalhava com a hipótese de acidente enquanto o rapaz limpava uma arma de fogo calibre 380. No entanto, informações contraditórias vieram à tona, levando as autoridades a tratarem o caso como homicídio, tendo marido como o principal suspeito.

Informações oficiais apontam que a motivação pode ter relação com problemas familiares que envolviam o jovem casal. O suspeito fugiu da cidade.

Hayra Flor Santos Alves foi encaminhada para o hospital mais próximo com um ferimento abaixo do queixo, mas ela faleceu assim que chegou no local.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)