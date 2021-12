Adolescente pede socorro à namorada por celular para escapar de estupro

Uma adolescente de 13 anos escapou por pouco de uma violência sexual. Ela foi resgatada em um hotel de Acreúna, na região sudoeste de Goiás, onde se encontrava em cárcere privado sob o controle de caminhoneiro de 52 anos. A vítima teria pedido carona ao suspeito em São Paulo, na intenção de chegar até a cidade onde estava a namorada. Foi com a ajuda dela, inclusive, que a jovem pode ser localizada por uma equipe da Polícia Civil, após pedir socorro, em mensagem pelo celular. As informações são do portal Metrópoles.

Os policiais conseguiram localizar o caminhão no estacionamento de um hotel em um posto de combustíveis, em Acreúna, na noite da última sexta-feira (10). Por volta das 23h, a polícia recebeu uma denúncia de que uma adolescente estaria sendo transportada em um caminhão, na BR-060, com destino a Rio Verde, no sul de Goiás, sem autorização de seus pais e contra a vontade dela. Quando chegaram ao quarto onde os dois estavam hospedados, o homem estava sem roupas, e a adolescente, envolta a uma toalha.

Ao ver os policiais, a jovem denunciou que estava sendo abusada e que o suspeito havia passado as mãos pelas suas partes intimas e pedido que ela fizesse sexo com ele. O caminhoneiro nega ter cometido o crime, mas

O caminhoneiro foi preso e levado para a Central de Flagrantes de Rio Verde. A adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar de Acreúna.