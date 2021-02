Adolescente morre em porta-malas de carro após capotamento

Um capotamento provocou a morte de um adolescente de 17 anos que estava no porta-malas do carro, na noite de domingo (21), na DF-459, via que liga Ceilândia a Samambaia, no Distrito Federal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro era ocupado por cinco pessoas e um cachorro, além da vítima. Os outros passageiros não se feriram. A Polícia Militar informou que o motorista fugiu do local.

O adolescente R. H. A. foi arremessado do porta-malas quando aconteceu o acidente, segundo informações dos Bombeiros.

No local, as equipes de salvamento, acompanhadas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), encontraram o jovem com parada cardiorrespiratória. Os agentes fizeram manobras de ressuscitação, mas não tiveram êxito. O médico do Samu atestou que a vítima morreu no local.

De acordo com os passageiros do veículo, Leilton de Araujo Amorim, de 36 anos, era o motorista do carro no momento do acidente e fugiu em seguida.

Os demais ocupantes do carro também foram atendidos, mas não apresentavam lesões.