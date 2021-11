Adolescente mata o pai da namorada de 12 anos com golpes de machado

Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de matar o pai da própria namorada com golpes de machado na segunda-feira (22). José Pereira dos Santos, de 52 anos, foi executado com um ferimento no rosto enquanto dormia. A motivação do crime seria o fato do pai da menina de 12 anos, não aceitar o relacionamento com o rapaz. As informações são do portal Metrópoles.

O homicídio foi registrado em Buritizeiro, no Norte de Minas. A Polícia Militar conseguiu chegar até o suspeito depois que a filha da vítima contou que os dois discutiram na noite de domingo (21) e trocaram ameaças. Ela disse ainda que o namorado havia afirmado que mataria seu pai durante a madrugada. De acordo com a PM, a jovem relatou que o motivo do desentendimento era porque o pai não aceitava o namoro. Depois da discussão, todos foram embora da casa e José ficou sozinho.

O suspeito aproveitou o momento em que o "sogro" estava dormindo para matá-lo. Ele confessou para a PM ter utilizado um machado que estava na casa da vítima e deu um golpe no rosto de José. O jovem foi preso em flagrante e foi conduzido à delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil.