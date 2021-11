Adolescente mata mulher a facadas após suposta provocação e ameaças constantes

Uma mulher de 41 anos, Cirlene Coutinho Rocha, foi morta na quinta-feira (18) por golpes de faca desferidos por um adolescente de 13 anos. O caso aconteceu em Coluna (MG), e foi destaque no G1 Vales de Minas Gerais.

Um golpe atingiu o abdome da mulher e quatro as costas. O adolescente confessou o crime e contou que estava chupando manga com uma faca quando a vítima passou pela porta da casa dele e começou filmá-lo com o celular e provocá-lo. Ele contou que o caso acontecia com com frequência, por conta de desavenças entre as famílias por uma disputa de terreno na região.

O garoto disse, ainda, que a mulher teria feito menção de agredi-lo. Ele reagiu e desferiu golpes de faca contra Cirlene. Em seguida, relatou que correu em direção ao local onde seus pais trabalhavam. Pelo caminho, o adolescente jogou a faca usada no crime dentro de um córrego.

A mãe do garoto defendeu que sua família vinha sofrendo ameaças por parte da vítima há cerca de quatro anos.

A faca utilizada não foi encontrada nas buscas feitas por policiais.

Após trabalhos da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O adolescente foi apreendido em flagrante e encaminhado para a delegacia.