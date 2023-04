Adolescente é esfaqueado pelo próprio irmão gêmeo

Um adolescente de 13 anos foi esfaqueado após uma discussão com o próprio irmão gêmeo, no domingo (16), em João Pessoa. A briga aconteceu na Rua Rangel Travassos, no bairro Varjão. A Polícia Militar informou que os irmãos foram encaminhados para a delegacia.

A mãe dos envolvidos afirmou que a discussão começou após os adolescentes voltarem de uma festa. Ainda segundo a mulher, essa não teria sido a primeira briga entre eles, que, além de discussões, já aconteceram ameaças.

A PM e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e prestaram atendimento ao ferido. Em seguida, os irmãos foram levados para a Central de Polícia.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)