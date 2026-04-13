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Brasil

Adolescente denuncia proposta de trabalho com exigência de roupa curta em hamburgueria

O caso veio à tona após a jovem relatar a situação à família e registrar ocorrência policial.

Gabrielle Borges
fonte

Jovem denunciou proposta de trabalho com exigência de roupa curta em hamburgueria (Reprodução)

Uma adolescente de 17 anos denunciou ter sido alvo de uma proposta de conotação sexual ao tentar uma oportunidade de trabalho em uma hamburgueria localizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O caso veio à tona após a jovem relatar a situação à família e registrar ocorrência policial.

O que ocorreu?

Segundo informações divulgadas pela EPTV, afiliada da TV Globo na região, a jovem encontrou o anúncio de vaga em grupos voltados a oportunidades de trabalho freelancer. A proposta inicial era para atuar no atendimento, caixa e limpeza, com salário de R$ 1.300.

Após entrar em contato e informar a idade ao responsável pela vaga, ela afirma ter recebido uma segunda oferta: um pagamento de R$ 1.700 para exercer a mesma função, porém usando roupas curtas e justas, com a justificativa de atrair mais clientes.

Ainda de acordo com o relato, o responsável também teria solicitado fotos da candidata durante a conversa.

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Proprietário admite erro e diz que não teve intenção

Em entrevista ao portal UOL, o proprietário do estabelecimento afirmou ter reconhecido o erro na abordagem. Segundo ele, a mensagem enviada teria sido copiada de um modelo utilizado em outras divulgações de vaga e não havia percebido que se tratava de uma menor de idade, apesar de a informação ter sido fornecida.

O dono também alegou ter recebido ameaças após a repercussão do caso e disse manter o estabelecimento fechado temporariamente. Ele negou qualquer intenção de desrespeitar candidatas ou clientes.

Incomodada com o teor da proposta, a adolescente contou o episódio à família, que procurou a polícia. Um boletim de ocorrência foi registrado por importunação sexual

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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