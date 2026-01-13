Adolescente usa traje e faz saudação nazista em festa de formatura de Medicina no RN
Divulgar, defender ou exaltar o nazismo é um crime previsto na lei 7.716/89, com pena de reclusão e multa. No caso de um adolescente, o crime é tratado como ato infracional
Um adolescente usou um traje nazista na festa de formatura do curso de Medicina da Facene, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no sábado, 10. Fotos e vídeos do garoto estão circulando nas redes sociais desde o fim de semana. Nas imagens, ele também aparece fazendo a saudação nazista com o braço direito estendido, que era usada para reverenciar Adolf Hitler.
Divulgar, defender ou exaltar o nazismo é um crime previsto na lei 7.716/89, com pena de reclusão e multa. No caso de um adolescente, o crime é tratado como ato infracional. O garoto pode ser punido com medidas socioeducativas, como advertência e prestação de serviços. O Estadão entrou em contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte e aguarda retorno.
Em nota, a Facene Mossoró repudiou o episódio ocorrido no baile de formatura e informou que não participou da organização do evento.
"Tal manifestação é repugnante, afronta valores democráticos, a dignidade humana e a memória das vítimas do nazismo, sendo totalmente incompatível com os princípios éticos, humanísticos e acadêmicos que orientam nossa instituição", afirmou a instituição.
Segundo o comunicado, a faculdade vai cooperar com os organizadores do evento para apurar os fatos e evitar a repetição de episódios como o do sábado. "Destacamos, ademais, a responsabilidade primordial dos genitores e/ou responsáveis legais pelo menor envolvido, que devem zelar pela formação ética, pelo respeito aos direitos humanos e assumir as consequências educativas e legais dos atos praticados", informou.
Para a instituição, ainda não está claro se o adolescente já entrou no evento com o traje nazista ou se ele colocou a roupa após a entrada no baile. De acordo com a Master Produções e Eventos, que organizou a formatura, o garoto chegou ao local acompanhado dos pais após as 23h "sem qualquer vestimenta inadequada". "Em um momento pontual, sem o conhecimento da organização, houve a troca de roupa para registros fotográficos de cunho pessoal", disse.
O adolescente era convidado de duas irmãs formandas. Segundo a empresa, que também repudiou o ato, o evento contou a participação de 1,8 mil pessoas. "A apologia ao nazismo é crime no Brasil, e não compactuamos, não toleramos e não aceitaremos esse tipo de conduta em eventos sob nossa responsabilidade", afirmou. "Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas, e nos colocamos à disposição para colaborar com quaisquer esclarecimentos necessários", explicou.
