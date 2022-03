Adolescente de 18 anos é suspeito de estuprar irmã com deficiência intelectual

Um adolescente de 18 anos foi internado, nessa quarta-feira (23), suspeito de abusar sexualmente da irmã caçula, de 16, quando ainda era menor de idade. Segundo a Polícia Civil, a vítima é diagnosticada com atraso do desenvolvimento psicomotor e tem crises convulsivas. As informações são do portal Metrópoles.

O crime sexual ocorreu no município de Buritizeiro, Minas Gerais e durante as investigações, as autoridades confirmaram os abusos sexuais cometidos pelo adolescente em, pelo menos, quatro ocasiões. Na época, o rapaz chegou a ficar internado provisoriamente por 45 dias, a pedido da Polícia Civil.

Com a conclusão do inquérito policial, o jovem foi condenado a uma nova internação e o pai da vítima também foi indiciado pelo crime de maus-tratos. O mandado de busca e apreensão foi cumprido imediatamente pelos policiais.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)