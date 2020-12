Adolescente de 15 anos, sem comorbidades, morre de covid-19

Um dia após procurar o hospital reclamando de falta de ar, uma adolescente de 15 anos, que não tinha comorbidades, morreu de covid-19, em Ipatinga (MG). Ela foi encaminhada à unidade de saúde municipal no sábado (26) e morreu no domingo (27). Ela morava no município mineiro de Santana do Paraíso.

De acordo com a mãe da garota, ela foi à Unidade Básica de Saúde, na cidade onde morava, na segunda-feira (21). A adolescente, que não teve o nome divulgado, apresentava dor de cabeça e pouca febre. Ela conta que não foi feito o teste para detectar se a filha estava com o coronavírus.

Ainda segundo a mãe, no sábado, a garota foi encaminhada ao Hospital Municipal de Ipatinga com muita falta de ar. Mas a jovem morreu na madrugada de domingo.

O teste de covid-19 só foi feito no dia da morte da adolescente, com resultado positivo para a doença.

Segundo a prefeitura de Santana do Paraíso, a jovem não tinha comorbidades.