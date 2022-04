Adesivo dos Simpsons no carro pode gerar multa ao motorista; entenda o motivo

Não é novidade para ninguém que os brasileiros gostam de personalizar seus carros, seja com uma cor diferenciada, pintura nas rodas ou até mesmo colando imagens divertidas ao longo do veículo - como é o caso da moda dos adesivos dos personagens da animação "Os Simpson", que traz a figura de Bart, Lisa e Homer Simpson "dirigindo" ou "sentados" no banco do motorista e carona. A prática, apesar de parecer inofensiva, pode render multa e risco de acidente ao motorista. Saiba o motivo.

VEJA MAIS

Por que o adesivo dos Simpsons é proibido?

Mesmo com aparência inofensiva, o adesivo é proibido devido a resolução nº 254/2007 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que considera que as áreas envidraçadas das laterais dianteiras são indispensáveis para a dirigibilidade. Portanto, caso o carro seja conduzido com vidros laterais dianteiros total ou parcialmente cobertos, seja por adesivos, legendas, símbolos ou painéis decorativos, o proprietário será enquadrado pelo Artigo 230, Inciso XVI do Código de Trânsito Brasileiro.

Quais são os adesivos liberados?

Os adesivos ou utensílios liberados são os pequenos, como tarja de pedágio ou identificação de condutor idoso, porém, estes não devem afetar a dirigibilidade.

Quanto é a multa para quem colar o adesivo dos Simpsons?

Segundo Marco Fabrício Vieira, membro do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo, a penalidade prevista é uma multa de R$ 195,23, mais cinco pontos na carteira.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web Ana Carolina Matos)