Acidente interdita Fernão Dias no sentido Bragança Paulista

Um acidente registrado nesta sexta-feira (11) na altura do km 50, em Atibaia, interdita a pista no sentido Belo Horizonte, impededindo também o trânsito de quem segue em direção à Bragança Paulista vindo da capital. As informações são do portal Jornal em Pauta.

Segundo a empresa Arteris Fernão Dias, que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 7h20 e envolveu pelo menos 9 veículos, entre eles carros, moto e caminhões.

A princípio teria sido registrada uma colisão lateral entre dois veículos. Porém, um caminhão que seguia logo atrás não conseguiu frear e provocou um engavetamento. Pelo menos três pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas.

De acordo com a concessionária, após o acidente já havia 8 km de congestionamento devido a interdição de ambas as faixas. A colisão também causa reflexos no trânsito do sentido contrário e há 2 km de fila no sentido São Paulo. Ainda não há previsão de liberação da via.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).