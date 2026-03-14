Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Acidente envolvendo ambulância e trem no Paraná deixa 4 feridos

O veículo da saúde estava cruzando a linha férrea com a BR-369 quando foi atingido pelo trem e arrastado

Estadão Conteúdo
fonte

Ambulância é arrastada por trem e quatro pessoas ficam feridas, no PR (Reprodução / redes sociais e PRF - via g1 PR)

Um acidente envolvendo um trem e uma ambulância deixou 4 pessoas feridas na tarde deste sábado, 14, em Jandaia do Sul, no Paraná. A ambulância estava cruzando a linha férrea com a BR-369 quando foi atingida pelo trem e arrastada.

Um idoso de 77 anos sofreu ferimentos graves, enquanto uma mulher e um homem, ambos de 53 anos, tiveram lesões moderadas. O motorista foi socorrido, mas não há informações do estado de saúde. Os quatro receberam atendimento médico.

Um Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito deve ser elaborado pela Polícia Rodoviária Federal e encaminhado à autoridade policial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Paraná

Jandaia do Sul

acidente

ambulância

trem
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

novidade

Seleção brasileira lança camisa azul para a Copa com logo da marca de Michael Jordan

Patrocinada pela gigante americana de material esportivo Nike desde 1996, a equipe brasileira é a primeira seleção a exibir o logo da Jordan Brand em sua história

12.03.26 23h30

Brasil larga no Pré-Mundial de Basquete da China com dura derrota para campeã europeia Bélgica

11.03.26 13h38

CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo

06.03.26 15h42

DECISÃO

Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022

05.03.26 18h08

MAIS LIDAS EM BRASIL

RED PILL

Camiseta usada por suspeito de estupro coletivo é retirada das lojas; entenda

Marca retira roupas com frase “Regret Nothing” após jovem se apresentar à polícia usando a estampa; empresa afirma repudiar qualquer forma de violência

13.03.26 12h31

MIRA

Tigrinho no alvo: influenciadores que postavam ganhos fictícios são alvo de operação

Segundo investigações, influenciadores postavam lucro fictício, atraíam apostadores e ganhavam comissão de plataformas sem regulamentação

14.03.26 10h04

BRASIL

Jovem é salva por estudantes após tentativa de abuso; suspeito é detido

Grupo de alunos retornava da escola quando flagraram o momento em que a jovem era abordada pelo suspeito

13.03.26 11h51

ATO OBSCENO

VÍDEO: Mais um flagrante de sexo no Lago de Palmas ganha as redes sociais e viraliza

O local tem sido palco de cenas semelhantes que se repetem com frequência aos finais de semana

14.03.26 9h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda