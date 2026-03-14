Acidente envolvendo ambulância e trem no Paraná deixa 4 feridos

Um acidente envolvendo um trem e uma ambulância deixou 4 pessoas feridas na tarde deste sábado, 14, em Jandaia do Sul, no Paraná. A ambulância estava cruzando a linha férrea com a BR-369 quando foi atingida pelo trem e arrastada.

Um idoso de 77 anos sofreu ferimentos graves, enquanto uma mulher e um homem, ambos de 53 anos, tiveram lesões moderadas. O motorista foi socorrido, mas não há informações do estado de saúde. Os quatro receberam atendimento médico.

Um Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito deve ser elaborado pela Polícia Rodoviária Federal e encaminhado à autoridade policial.