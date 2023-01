Acidente entre carro e caminhão deixa 2 mortos e 3 feridos no Minhocão em SP

Na manhã desta sexta-feira (13), um acidente entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas mortas e três feridas no Elevado João Goulart, conhecido como Minhocão, no Centro de São Paulo. As informações são do G1 São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 6h recebendo a informação de que havia pessoas presas às ferragens devido a um acidente na ligação Penha/Lapa após o viaduto Brigadeiro Luiz Antonio. A via precisou ser interditada totalmente no sentido Zona Oeste. Até 7h30 o sentido Lapa-Barra Funda estava com três faixas liberadas e uma bloqueada.

No local, duas mortes foram confirmadas. Outras três pessoas ficaram feridas sendo um homem de 44 anos com suspeita de fratura na perna e uma mulher com ferimentos na bacia que foram levados para o Pronto-Socorro do Santa Catarina. As identidades da vítimas não foram divulgadas.

Já o terceiro ferido foi encaminhado para o Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas pela gravidade do estado de saúde. A causa do acidente será investigada.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).