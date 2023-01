Pará registra mais de 8 mil casos de acidente envolvendo motocicletas de janeiro a setembro de 2022

O Pará registrou, 8.847 acidentes envolvendo motocicletas, de janeiro a setembro de 2022, conforme dados divulgados pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) nesta terça-feira (10). Deste total, 509 condutores evoluíram a óbito. Já no ano de 2021 foram registrados no Pará 13.236 acidentes envolvendo motociclistas, dos quais 845 morreram. Ainda segundo o Detran, em todo o Estado, 80% das mortes causadas por queda de motocicleta têm como principal motivação o não uso do capacete.

Na última segunda-feira (9), um mototaxista identificado como Jailson Araújo da Silva, 36 anos, foi em um acostamento machucado da rodovia Santarém/Curuá-Una (PA-370), no trecho da subida da serra do Diamantino, em Santarém, região do Baixo Amazonas. Relatos iniciais dão conta de que o condutor, possivelmente, caiu no local após perder o controle da direção. Ele estava sem capacete. As informações são do portal O Impacto.

Entre as infrações mais cometidas pelos motociclistas, o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia, avalia que desrespeitar o sinal vermelho, dirigir sem capacete e pilotar a moto com excesso de velocidade se tornam mais presentes no dia a dia do trânsito do Pará. Outros delitos observados são o transporte de crianças menores de 7 anos de idade e conduzir fazendo manobras perigosas ou malabarismos.

Já as mortes, como pontua o diretor técnico-operacional, estão relacionadas, principalmente, ao consumo de álcool e ao excesso de velocidade. O não uso de capacete e a ultrapassagem em locais proibidos, figuram entre as principais causas de morte entre os motociclistas. “O desrespeito a essas infrações, quando ocorrem, geralmente levam a acidentes graves com lesões. A gente tem observado esse tipo de infrações. Todavia o número delas vem sendo reduzido. Claro que a gente ainda tem eles como os maiores. No caso de excesso de velocidade. Mas a gente observa também que tá em queda”, frisou.

Diante desse cenário, Bento reforça que, para frear a incidência de acidentes, ações educativas são efetivas para a mudança da mentalidade dos condutores. “Nós temos feito qualificação, por exemplo, com uma grande turma de mototaxistas que é uma classe que que roda muito na cidade. Fizemos curso também para motofretistas e estamos fazendo campanhas educativas sobre velocidade, visitamos mais de oitenta municípios, quase noventa municípios no no no nos três últimos anos orientando e fazendo campanhas educativas, para que as pessoas passem a conhecer, porque a partir do momento que a pessoa passa, passa a ter conhecimento, a gente entende que ela vai mudar a forma dela dirigir”, reforçou o diretor.

Pará tem mais de 40 mil motociclistas

Em um balanço divulgado à Redação Integrada de O Liberal no dia 6 de outubro de 2022, o Detran informou que no Pará, estão habilitados 40.775 condutores somente com categoria A. Quem está dentro desse panorama é o condutor Adenilton Mota, de 38 anos, que trabalha como entregador de aplicativo de alimentos há 3 anos. Nesse período, o motociclista conta que já sofreu alguns acidentes devido à imprudência de outros motoristas de veículos.

Para evitar novas ocorrências, Mota faz questão de usar Equipamentos de Segurança Individual (EPIs), além de adotar medidas que tragam mais segurança enquanto trafega pelas ruas e avenidas de Belém. “Eu faço questão de utilizar o capacete sempre travado, priorizo muito para qualquer lugar, perto ou longe, luvas de proteção, retrovisores, que muita gente não faz uso, alguns até tiram, mas procuro sempre ficar de olho nos retrovisores, e ter muita atenção no veículo da frente. Eu já tive a oportunidade de ver uma situação e automaticamente detectar que poderia causar um acidente, então me mantive distante e a poucos metros acontecer o acidente. Isso aconteceu comigo duas vezes”, relembra.

Adenilton afirma que diariamente é possível registrar acidentes envolvendo motociclistas na capital paraense, por isso sempre recomenda aos colegas de profissão e outros condutores que evitem imprudências no trânsito. “Para os motociclistas isso é quase um dilema porque a gente tem que cumprir uma meta e essa meta geralmente coincide com, por exemplo, cruzar em um local indevido, ou uma travessia de faixas muito brusca. O que costumo dizer é que, além da máxima atenção ao trânsito e o uso de EPIs, se tome muito cuidado com farol alto, tanto pra moto quanto para o carro, porque isso ofusca muito a visão do motociclista e a nossa visibilidade dos pedestres também”, pontua o motociclista.

O entregador Adenilton Mota diz que quem trabalha com entregas, devido à pressa e metas, acaba se expondo a mais riscos, mas ele faz questão de trabalhar com todos os equipamentos (Filipe Bispo / O Liberal)

Videomonitoramento

Desde a última segunda-feira (9), o Detran passou a contar com uma fiscalização, que utiliza da tecnologia de videomonitoramento. O recurso ajudará a fiscalizar o não uso do capacete e da ultrapassagem em faixas contínuas feitas por motoristas nas rodovias. Inicialmente, serão fiscalizadas as rodovias PA-483 (Alça Viária) e PA-391, que dá acesso ao distrito de Mosqueiro. A medida adotada pelo Detran objetiva usar o aparato para prevenir sinistros e preservar a vida no trânsito.

Em funcionamento desde 2021, a Central de Controle de Operações Viárias – Sentinela monitora o trânsito nas rodovias estaduais com o apoio de 65 câmeras. O Sentinela já captura imagens de irregularidades que podem ser detectadas pelos agentes na via para se tornarem objeto de autuações, a exemplo do licenciamento atrasado e veículos roubados ou furtados.

No entanto, pela primeira vez o videomonitoramento vai gerar a autuação direta, sem exigir a presença física do agente de fiscalização na rodovia. Com imagens precisas e em alta definição, o videomonitoramento detecta a foto do veículo e do condutor, a data, hora e local onde a irregularidade ocorreu, assim como fornece a leitura automática da placa.

Multas

Em abril deste ano, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) regulamentou a aplicação de multa por câmeras de vigilância. De acordo com a Resolução Nº 909, de 28 de março, motoristas que forem flagrados pelas câmeras de monitoramento cometendo infrações de trânsito poderão ser multados, devendo o agente anotar no auto de infração no campo “observação” a forma como a infração foi constatada.

O não uso do capacete é uma infração gravíssima que pode gerar multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na CNH. No caso da ultrapassagem em faixa contínua, a multa é alterada pelo fator multiplicador de 5x, ficando no valor de R$1.467,35.

Dicas para um trânsito mais seguro

Checar o veículo antes de colocá-lo em funcionamento, observando pneus, freios, limpador, etc.

Ser habilitado (obrigatoriamente)

Não beber ao dirigir

Respeitar os limites de velocidade.

Respeitar a sinalização das vias.

Usar calçados adequados

Evitar brigas desnecessárias com outros condutores

Ser cortês no trânsito, respeitando pedestres ciclistas, motociclistas e veículos de menor porte

*Fonte: Detran

