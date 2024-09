Acidente de avião deixa duas pessoas feridas na Zona Sul de Teresina

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo (8) na BR-316, no bairro Lourival Parente, Zona Sul de Teresina, deixando duas pessoas feridas. Antes de cair, a aeronave colidiu com uma van de passageiros e uma motocicleta que trafegavam pela rodovia. Entre os feridos estão o piloto, o médico Jacinto Lay, e uma pessoa ainda não identificada que teria sido atingida durante a queda. Ambos foram socorridos e levados para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), mas o estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

O acidente gerou grande mobilização no local, com equipes de resgate e autoridades trabalhando para prestar socorro e investigar as causas da queda. As imagens da cena mostram a aeronave parcialmente destruída, assim como os veículos atingidos. O caso chamou a atenção de moradores da região, que relataram ter ouvido um forte estrondo no momento do impacto. As autoridades continuam apurando os detalhes do incidente para entender o que levou à queda do avião.