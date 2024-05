Acidente com caminhão do Exército no RS deixa três mortos e dois feridos

Um acidente envolvendo um caminhão do Exército e um carro de passeio matou três pessoas e deixou outras duas gravemente feridas na noite de quarta-feira (8) em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, estado que enfrenta situação de calamidade em razão das fortes chuvas que inundaram diversos municípios.

A CCR ViaSul, concessionária que administra a rodovia BR-448, informou que o veículo do Exército transitava na contramão, na altura do km 4, sentido Interior-Capital, quando colidiu contra o carro. Os feridos foram encaminhados para o atendimento no Hospital São Camilo. Todas as vítimas são homens.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelo Exército.