Abre e fecha na Semana Santa na Bahia; veja o que funciona no feriado

Durante a Semana Santa, em abril, é comum que bancos, shoppings, estabelecimentos e órgãos públicos reduzam o horário de atendimento ou facultem o expediente na quinta (6), para emendar com o feriado da Sexta-Feira Santa (7), conhecida como dia da Paixão de Cristo. A eles seguem o Sábado de Aleluia (8) e o Domingo de Páscoa (9). Confira agora o que abre e fecha no estado da Bahia no feriado nacional da Sexta-Feira Santa.

Casas Lotéricas

De acordo com o Sindicato dos Lotéricos, as casas lotéricas só irão fechar na sexta-feira, já que a Caixa Econômica Federal não realiza jogos no feriado. No sábado (8), o expediente voltará ao normal.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá expediente nas agências bancárias de todo o Brasil durante a sexta-feira (7). O autoatendimento estará disponível para os clientes, assim como os canais virtuais disponibilizados pelos bancos. O expediente retorna normalmente na segunda-feira (10).

Bolsa

A bolsa de valores brasileira não funcionará na sexta-feira (7), retornando com o atendimento normal na segunda-feira, 10.

Hemocentros

Devido a alta demanda de transfusões durante o período pascal, o Hemoba estará recebendo doadores voluntários durante a Semana Santa, de terça-feira (4) a sábado (8).

Quarta e quinta

Todas as unidades funcionarão normalmente das 07h30 ao 12h, e das 13h30 ás 18h.

Sexta e sábado

A sede do Hemoba, em Salvador, funcionará das 7h30 às 16h

A unidade móvel (Hemóvel) funcionará na quinta (6) e no sábado (8) no Salvador Shopping, das 8h às 17h.

Feira e Mercados

Ceasa

Segunda (3) e quarta-feira (5):

Das 4h às 17h

Terça (2) e quinta-feira (6):

Das 5h às 17h

Sexta (7):

Fechado

Sábado (8)

Das 5h às 13

Assaí

Todas as unidades, tanto da capital quanto do interior, funcionarão das 7h às 22h.

Pão de Açúcar

Unidade Costa Azul: sexta a domingo: 7h às 20h

Mercado do Rio Vermelho

Segunda-feira (3) à quinta-feira (6):

Das 7h às 18h

Sexta (7):

Fechado

Sábado (8):

Das 7h às 18h

Domingo (9):

Boxes das 7h às 14h

Praça de alimentação das 7h às 16h

Mercado do Ogunjá

Segunda(3) à quinta-feira (6):

Das 6h às 18h

Sexta-feira (7):

Fechado

Sábado (8):

Das 6h às 18h

Domingo (9):

Das 6h às 14h

Sete Portas

Segunda(3) à quinta-feira (6):

Das 6h às 18h

Sexta-feira (7):

Das 6h às 13h

Sábado (8):

Das 6h às 18h

Domingo (9):

Das 6h às 13h

Mercado de Paripe

Segunda (3) à quinta-feira (6):

Das 6h às 18h

Sexta-feira (7):

Das 5h às 14h

Sábado (8):

Das 6h às 18h

Domingo (9)

Das 6h às 14h

Ferreira Costa

Sexta-feira (7):

Das 9h às 19h

Órgãos Públicos

Correios

As agências dos Correios não funcionarão na sexta-feira (7). No sábado, o expediente será normal para as unidades que atendem neste dia, com as entregas também sendo feitas. O atendimento normal retorna na segunda-feira (10).

Prefeituras-Bairro

As unidades administrativas da Prefeitura-Bairro estarão com o funcionamento suspenso na quinta (6) e sexta-feira (7). O expediente retorna na segunda-feira (10), das 8h às 17h.

Tribunal Regional Estadual da Bahia (TRE-BA)

O atendimento na secretaria e nos cartórios eleitorais da Bahia estarão suspensos da quarta-feira(5) até o domingo (9).

Secretaria da Fazenda (Sefaz)

Durante o período de quarta-feira (5) e domingo (9), o atendimento nos postos da Secretaria Municipal da Fazenda estará suspenso.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur)

O órgão intensificará a fiscalização no feriado, em regime de plantão, para verificar a regularidade dos estabelecimentos comerciais e eventos em Salvador. A Sedur realizará também operações de combate à poluição sonora, publicidade e construções irregulares.

INSS

As agências da Bahia não realizarão atendimento ao público nesta sexta-feira (7). No sábado, a central de atendimento 135 estará atendendo. O funcionamento normal retorna na segunda-feira (10).

SineBahia

O órgão que intermedia oportunidades de mão-de-obra estará com horário diferente durante o feriado da Semana Santa. Veja:

Sexta-feira (7): Todas as unidades estarão fechadas

Sábado (8): Somente as Unidades que estão nos postos SAC dos shoppings de Salvador e da Região Metropolitana (RMS) estarão funcionando normalmente.

Shoppings

A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) orienta que na sexta-feira e no domingo os centros comerciais sigam com o horário de abertura às 14h e fechamento às 20h.

Shopping da Bahia

Sexta-feira (7)

Lojas e quiosques: 12h às 21h

Praças de alimentação e restaurantes:12h às 21h

Clivale: fechada

Pão de Açúcar: 12h às 21h

Bodytech: 9h às 13h, com acesso exclusivo pela estacionamento D5

Playland: 12h às 21h

Cinema conforme programação no site oficial

Planeta Criança: 12h às 21h

Sábado (8)

Lojas e quiosques: 12h às 21h

Praças de alimentação e restaurantes: 9h às 22h

Clivale: 7h às 13h

Bodytech: 8h às 15h

Domingo (9)

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Lojas âncoras, praça de alimentação e restaurantes: 12h às 21h

Clivale: fechada

Bodytech: 9h às 13h (com acesso exclusivo pela estacionamento D5)

Shopping Bela Vista

Sexta-feira (7)

Das 12h às 20h

Cinema conforme programação no site oficial

Academia conforme programação no site oficial

Centro Médico Bela Vista conforme programação no site oficial

Sábado (8)

Das 9h às 22h

Cinema conforme programação no site oficial

Academia conforme programação no site oficial

Centro Médico Bela Vista conforme programação no site oficial

Domingo (9)

Das 12h às 20h

Cinema conforme programação no site oficial

Academia conforme programação no site oficial

Centro Médico Bela Vista conforme programação no site oficial

Shopping Center Lapa

Sexta-feira (7)

Americanas, Pernambucanas e Riachuelo: 11h às 17h

Praça de alimentação: 11h às 19h

Sábado (8)

Lojas e quiosques: 8h30 às 19h30

Praça de alimentação: 8h30 às 19h30

Domingo (9)

Americanas e Riachuelo: 11h às 17h

Praça de alimentação: 11h às 19h

Cinema funcionará em horário normal

Shopping Paralela

Sexta-feira (7)

Lojas, academia, supermercado, salão de beleza e farmácias: 13h às 21h

Praça de alimentação e atrações de lazer: 12h às 21h

Sábado (08)

9h às 22h

Atrações de lazer: a partir das 12h

Shopping Barra

Sexta-feira (7)

Lojas: 12h às 20h

Praça de Alimentação / fast food: 12h às 20h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli: 12h às 23h

Cinema: consulte a programação no site

Sábado (8)

Lojas: 9h às 22h

Praça de Alimentação / fast food: 9h às 22h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli: 12h às 23h

Cinema: consulte a programação no site

Domingo (9)

Lojas: 12h às 20h

Praça de Alimentação / fast food: das 12h às 20h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli: 12h às 23h

Cinema: consulte a programação no site

Shopping Itaigara

Sexta-feira (7)

Lojas e quiosques: Fechados

Restaurantes: fechados

Super Bompreço:7h às 18h

Bancos: fechados

Subway: atendimento por delivery (via iFood)

Sábado (8)

Lojas e quiosques: 9h às 20h

Restaurantes: 9h às 20h

Super Bompreço: 7h às 22h

Bancos: fechados

Subway: Atendimento por delivery (via iFood)

Domingo (9)

Lojas e quiosques: fechados

Restaurantes: fechados

Super Bompreço: 7h às 18h

Bancos: fechados

Subway: Atendimento por delivery (via iFood)

Shopping Piedade

Sexta-feira (7)

Lojas Americanas: 9h à 17h

Demais lojas do piso L2: funcionamento facultativo

Operações dos pisos L1, L3 e L4: fechadas

Sábado (8)

Funcionamento normal: 9h às 20h

Domingo (9)

Lojas Americanas: 9h à 17h

Demais lojas do piso L2: funcionamento facultativo

Operações dos pisos L1, L3 e L4: fechadas

Shopping Paseo

Sexta-feira (7)

Lojas e Quiosques: funcionamento opcional das 13h às 19h

Restaurantes: a partir das 12h

Programação do Cine Daten Paseo: conferir no site

Academia Alpha Fitness: conferir horário no site

Ebateca: consultar programação nas redes sociais

Sábado (8)

Lojas e Quiosques: 9h às 20h

Restaurantes: 9h às 20h

Programação do Cine Daten Paseo: conferir no site

Academia Alpha Fitness: conferir horário no site

Ebateca: consultar programação nas redes sociais

Domingo (9)

Lojas e Quiosques: funcionamento opcional das 13h às 19h

Restaurantes: funcionamento opcional a partir das 12h

Programação do Cine Daten Paseo: conferir no site

Academia Alpha Fitness: conferir horário no site

Ebateca: consultar programação nas redes sociais

Salvador Shopping

Sexta-feira (7)

Bompreço das 9h às 21h

Alimentação, lazer, lojas âncoras e megalojas das 12h às 21h

Demais lojas e quiosques das 13h às 21h

Bancos, SAC, Correios e lotéricas: fechados

Sábado (8)

Funcionamento normal das 9h às 22h

Bompreço das 8h às 22h

Domingo (9)

Bompreço das 8h às 21h

Alimentação, lazer, lojas âncoras e megalojas das12h às 21h;

Demais lojas e quiosques das 13h às 21h

SAC, bancos, Correios e lotéricas: fechados

Salvador Norte Shopping

Sexta-feira (7)

Alimentação, lazer, lojas âncoras e megalojas das 12h às 21h

Demais lojas e quiosques das 13h às 21h

Clivale e Caixa: fechados

Sábado (8)

Funcionamento normal das 9h às 22h

Domingo (9)

Alimentação, lazer, lojas âncoras e megalojas das 12h às 21h

Demais lojas e quiosques das 13h às 21h

Boulevard Shopping Camaçari

Sexta-feira (7)

Lojas e espaços infantis das 14h às 21h

Âncoras abrem às 13h e Cacau Show, das 10h às 21h

Praça de alimentação e Magic Games das 12h às 21h

Academia Smart Fit: fechada

Cinemark: conforme a programação no site

SAC, cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas, lotérica: fechados

Sábado (8)

Lojas e espaços infantis das 9h às 21h

Praça de alimentação e Magic Games das 11h às 22h

Academia Smart Fit das 8h às 17h

Cinemark: conforme a programação no site

SAC das 9h às 15h

Cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas: fechados

Lotérica das 10h às 18h

Domingo (9)

Lojas e espaços infantis das 14h às 21h

Âncoras abrem às 13h e Cacau Show, das 10h às 21h

Praça de alimentação e Magic Games das 12h às 21h

Academia Smart Fit: fechada

Cinemark: conforme a programação no site

SAC, cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas, lotérica: fechados

