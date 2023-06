Abono salarial do PIS/Pasep liberado nesta quinta (15); veja quais grupos receberam

O penúltimo lote de pagamentos do abono salarial do PIS/Pasep foi liberado nesta quinta-feira, 15 de junho, para um novo grupo de trabalhadores brasileiros. O valor do benefício pode chegar a até um salário mínimo e será distribuído para mais de 22 milhões de pessoas.

Quem recebeu o abono salarial do PIS/Pasep em junho?

Receberam o abono salarial nesta quinta (15) os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em setembro ou outubro e servidores públicos com inscrição do Pasep terminada em 6 ou 7.

O valor do benefício sofreu uma alteração com a mudança do salário mínimo, anunciada em maio deste ano, e pode chegar a até R$1320. Veja a tabela:

Um mês trabalhado: R$110;

Dois meses trabalhados: R$220;

Três meses trabalhados: R$330;

Quatro meses trabalhados: R$440;

Cinco meses trabalhados: R$550;

Seis meses trabalhados: R$660;

Sete meses trabalhados: R$770;

Oito meses trabalhados: R$880;

Nove meses trabalhados: R$990;

Dez meses trabalhados: R$1100;

Onze meses trabalhados: R$1210;

Doze meses trabalhados: R$1320.

Quem já recebeu o abono salarial do PIS/Pasep em 2023?

Com a nova remessa liberada, apenas um grupo ainda não recebeu o abono salarial do PIS/Pasep. O benefício já está disponível para trabalhadores da iniciativa privada nascidos entre janeiro e outubro e servidores públicos com inscrição do Pasep terminada entre 0 e 7.

Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador deve estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter renda mensal média de até dois salários mínimos no ano de referência para o pagamento do abono (2021).

