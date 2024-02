Empresário Abilio Diniz passou por sequestro em 1989; relembre o caso

No dia 11 de dezembro de 1989, durante seu trajeto para o trabalho em São Paulo, o empresário Abilio Diniz foi capturado por sequestradores. Seu falecimento ocorreu neste domingo, dia 18, aos 87 anos, devido a complicações respiratórias decorrentes de uma pneumonite.

O sequestro aconteceu num momento político importante, poucos dias antes do segundo turno da eleição presidencial entre Fernando Collor (PRN) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O episódio teve um impacto significativo na campanha política, especialmente após Lula ser associado ao grupo responsável pelo sequestro.

VEJA MAIS

Diniz, na época ligado ao grupo Pão de Açúcar, permaneceu em cativeiro por seis dias, sendo libertado apenas em 17 de dezembro. Os sequestradores, composto por chilenos, argentinos, canadenses e um brasileiro, estavam vinculados ao Movimento da Esquerda Revolucionária (MIR) do Chile.

O sequestro foi planejado em conjunto com o movimento Forças Populares de Libertação (FPL), ativo na guerrilha de El Salvador. O MIR exigiu um resgate de US$ 30 milhões para libertar o empresário, visando financiar suas atividades guerrilheiras.

Após a descoberta do cativeiro pela polícia, ocorreram 36 horas de cerco antes da rendição dos sequestradores. Durante a operação, foram encontradas evidências, incluindo camisetas do PT e material de campanha de Lula em propriedades alugadas pelos criminosos, tentando vincular o partido e o candidato ao sequestro. No total, 10 sequestradores foram detidos.

A libertação de Diniz coincidiu com o segundo turno da eleição, no dia 17. Naquele dia, Lula foi derrotado por Collor. Além das evidências apresentadas, como material de campanha e agendas com nomes de petistas, a associação dos sequestradores ao PT foi considerada um dos fatores que contribuíram para a derrota de Lula nas urnas. No entanto, a ligação do sequestro com o Partido dos Trabalhadores nunca foi confirmada.

O dinheiro pedido não foi pago aos sequestradores, pois a polícia conseguiu encontrar o local do cativeiro seis dias depois.

Redução de penas para sequestradores gera polêmica

Após uma batalha judicial, o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou, por sete votos a dois, o pedido de revisão criminal dos sequestradores de Abilio Diniz. As penas, que inicialmente variavam de 26 a 28 anos de reclusão, foram reduzidas para um intervalo de 15 a 18 anos. Além disso, devido ao trabalho realizado no presídio, os sequestradores tiveram suas penas diminuídas em um ano e meio.

Em maio de 1999, Raimundo Rosélio Freire, natural do Ceará, conquistou liberdade condicional após cumprir dez anos de prisão, correspondendo a um terço de sua pena. Ao ser liberado, expressou arrependimento pelo sequestro. No mesmo ano, em abril, os chilenos Héctor Tapia, María Emilia Marchi, Pedro Lembach, Ulises Gallardo e Sergio Olivares Urtubia foram repatriados para o Chile e encaminhados ao Centro de Detenção Preventiva Santiago Sur. Já os argentinos Horácio e Humberto Paz foram extraditados em julho de 1999.