A partir desta 2ª feira, INSS ligará para quem aguarda perícia; saiba mais

A partir desta segunda-feira (25), o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começará a ligar para os segurados que estejam aguardando há mais de 45 dias pela perícia médica para concessão de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença.

Com o objetivo de antecipar o benefício por meio do Atestmed, a análise documental agilizada será realizada pelo INSS para diminuição das filas.

Atualmente, 1,1 milhão de pessoas precisam passar por perícia médica para concessão do benefício. Dessas, 627 mil são para análises iniciais, 250 mil para avaliações de exames para o BPC (Benefício de Prestação Continuada) para pessoas com deficiência e 300 mil para outros procedimentos.

O número (11) 2135-0135 será o responsável por fazer as ligações quando o INSS precisar entrar em contato para remarcar, confirmar ou antecipar agendamento de perícia médica ou avaliação social.

Porém, o Ministério da Previdência Social faz uma série de alertas para que ninguém caia em golpes por causa do serviço. O novo número não recebe chamada telefônica e não tem WhatsApp.

O órgão também informa que a instituição em nenhum momento solicitará ao segurado número de documentos, foto para comprovar a biometria facial, número de conta-corrente ou senha bancária.



Caso o cidadão fique em dúvida se deve atender a ligação ou ache que é vítima de golpe, basta fazer uma chamada gratuita para o número 135. O número do SMS da central 135 continua sendo o 28041. O horário de atendimento é de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, no horário de Brasília. O atendimento eletrônico é realizado 24 horas por dia, todos os dias da semana.