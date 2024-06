5 momentos em que políticos foram flagrados em situações constrangedoras

Desde o início da pandemia da covid 19, as reuniões virtuais ficaram mais frequentes e aumentaram os flagras de situações constrangedoras na frente das câmeras. Políticos e magistrados já se descuidaram durante reuniões online e os flagras viralizaram nas redes sociais. Confira alguns casos de descuido de políticos e magistrados em reuniões ou sessões online:

1 - Vereador cheira calcinha durante sessão

Em 2020, durante uma sessão da câmara dos vereadores de Bragança Paulista (SP), o vereador Ditinho Bueno (PSC) esqueceu a câmera ligada e foi flagrado cheirando uma calcinha durante a sessão. O ato levou o vereador a comissão de ética e decoro parlamentar, que decidiram por uma advertência a Ditinho Bueno.

2 - Desembargador flagrado com biblioteca falsa

Em 2022, em uma sessão do Tribunal de Justiça do Amazonas, a biblioteca do cenário de um dos magistrados na sessão caiu. A situação pegou a todos de surpresa, inclusive o próprio desembargador. Em seguida, ele vai até o cenário e tenta levantar a “biblioteca”. O vídeo da situação viralizou nas redes sociais.

3 - Deputado flagrado em momento íntimo

De volta para 2020, dessa vez na Argentina, o deputado Juan Emilio Ameri foi flagrado trocando carícias com uma mulher durante uma sessão online. O presidente da Câmara, Sergio Massa, interrompeu a discussão e formou uma comissão para decidir sobre uma punição para Ameri. Como punição, o parlamentar foi suspenso.

4 - Politico quase ateia fogo em si

No Reino Unido, o conselheiro da cidade de Londres, Tom Sleigh quase causou um incêndio na própria casa. Ele acendeu a vela, as chamas encostaram em um bloco de notas, e ao tentar apagá-las, o político queimou os dedos. O político ironizou nas redes sociais e disse que “não foi um dia tão tranquilo quanto ele pensava que seria”.

5 - Ex-prefeito e vereador aparece seminu sentado no vaso sanitário

Na quarta-feira (05.06) o ex-prefeito e atual vereador do Rio de Janeiro Cesar Maia (PSD) apareceu seminu e sentado na privada em uma sessão online da câmara legislativa. Cesar Maia estava com o celular no chão e, quando teve o nome convocado pela presidência da sessão, foi possível vê-lo com as calças abaixadas em um vaso sanitário

*(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia)