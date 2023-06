45 sacos com restos humanos são encontrados na cidade do México

A polícia mexicana encontrou 45 sacos com restos humanos ao final de um barranco de 40 metros. A suspeita é de que os corpos sejam de oito jovens que trabalhavam em um call center, que estão desaparecidos desde o dia 22 de maio.

Os restos mortais foram encontrados no município de Zapopan, vizinho da cidade de Guadalajara, no estado de Jalisco, oeste do México.

Informações preliminares indicam que os restos mortais coincidem com as características de alguns jovens desaparecidos. No entanto, a confirmação oficial das identidades depende de laudo do Instituto Estadual de Ciências Forenses.

VEJA MAIS

O CASO

Seis homens e duas mulheres desapareceram em 22 de maio. Todos trabalhavam em um mesmo call center. A polícia suspeita de que o call center tenha sido usado em atividades ilegais, como na venda fraudulenta de planos de férias, mas as famílias dos desaparecidos contestam essa versão.

O estado de Jalisco lidera as estatísticas quando o assunto é desaparecidos. A região registrou outras ocorrências nos últimos meses de localização de cadáveres em sacos e covas clandestinas.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)