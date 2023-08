23 grupos assinam carta de apoio à operação policial no Guarujá

A operação policial Escudo recebeu o apoio de 23 grupos, coletivos e associações da cidade de Guarujá (SP), nesta sexta-feira (4). A operação foi deflagrada após o assassinato do agente Patrick Bastos Reis.

De acordo com o documento, obtido pelo site Oeste, os signatários afirmam que o município, além da região da Baixada Santista, têm sido prejudicados pelo crime organizado.

“A operação Escudo é tudo que a sociedade do Guarujá poderia esperar de seus governantes e responsáveis pela segurança pública, pois está claro que apenas uma postura firme, legalista e na linguagem que pode ser compreendida por esses narco terroristas é cabível nesse momento”, diz a nota, endereçada ao governador Tarcísio Gomes de Freitas e ao secretário de segurança, Guilherme Derrite.

A carta também reprova as críticas às ações da polícia durante a operação, que já acumula 16 mortes confirmadas.

“Entendemos [como] descabida qualquer manifestação contrária a esse trabalho, especialmente pelos órgãos de comunicação, pelos rotulados especialistas de segurança pública sentados em seus escritórios e que não se dignaram a comparecer no enterro do policial para cumprimentar a viúva e o órfão, mas que estão prontos para criticar a operação policial, desconectados da realidade brasileira em que milhões de pessoas de bem são mortas, violentadas, roubadas, furtadas e estupradas a cada ano", afirma.

Signatários do documento

Fórum Permanente da Agenda XXI;

Loja Maçônica Martim Francisco de Guarujá;

Sociedade Amigos do Bairro de Pernambuco — S.A.B.P.P;

Associação Jardim Acapulco – A.J.A;

Associação Amigos, Comerciantes e Moradores da Praia do Tombo –- A.A.C.M;

Associação Amigos do Jardim Virgínia — A.A.J.V;

Associação Melhoramentos do Jardim Pernambuco II;

Associação dos Proprietários e Moradores do Canto do Morro do Maluf — APROCANTO;

Sociedade Amigos da Enseada;

Sociedade Amigos do Jardim Albamar;

Associação dos Moradores da Barra Funda;

Conselho Municipal de Turismo – COMTUR;

Rotary Club;

Lions Club;

Associação de Hotéis e Pousadas do Guarujá — APROHOT;

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira — SINHORES;

Convention & Visitors Bureau;

Marinas de Guarujá;

Associação Comercial e Empresarial de Guarujá — ACEG;

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá — AEAG;

Ordem dos Advogados do Brasil — 73ª Sub Seção Guarujá — OAB;

Lojas Maçônicas;

Instituto de Segurança Socioambiental — ISSA.