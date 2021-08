Último dia de 'Fleets' no Twitter gera enxurrada de postagens com nudes

Vários internautas, usuários do Twitter, postaram nudes para homenagear o último dia de "Fleets", um recurso da rede social que mantém fotos e vídeos no ar por 24 horas. Após o anuncio do encerramento da ferramenta, a rede social ficou cheia de imagens sem roupa ou seminus, os famosos nudes.

O assunto acabou indo parar nos Trending Topics. Só no domingo (1), mais de 70 mil tuítes foram publicados como termo "Fleets". A notícia também gerou vários memes.

A ferramenta foi criada para disputar com o Story do Instagram, por isso são semelhantes. Mas, como os internautas tuiteiros não aderiram ao recurso, ele será desativado nesta terça-feira (3).

Há duas semanas, em comunicado, o Twitter explicou que a baixa adesão entre os usuários é o principal motivo para descontinuar a ferramenta. A ideia da ferramenta, segundo o vice-presidente de produtos do Twitter, lya Brown, era atrair pessoas que não têm o hábito de postar tuítes, mas estão na rede social.