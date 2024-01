Avenida Visconde de Souza Franco recebe placas indicativas para prática esportiva na área

A avenida Visconde de Souza Franco está passando por melhorias significativas, visando melhorar a qualidade do espaço para a ampla prática esportiva. Placas de identificação de percurso para corredores e caminhantes estão sendo instaladas pela prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). Essas placas indicam a metragem/quilometragem do percurso, e trazem benefícios essenciais aos praticantes de exercícios físicos na região, além de proporcionar um treino mais adequado e organizado com a identificação precisa do trajeto.

O processo, iniciado no final de 2023, ocorre em etapas, começando com a escavação do calçamento público para a colocação das bases necessárias para a fiação. Além das placas de identificação, cada uma será equipada com um painel de LED. A arquiteta do Departamento de Obras Civis (Deoc) da Seurb, Márcia Gomes, explicou que os operários estão atualmente passando tubos e cabos pelas bases, preparando-se para a instalação dos postes. Após essa etapa, os pontos serão revitalizados com o calçamento de pedra.

A entrega das placas de identificação do percurso está prevista para o final de janeiro de 2024. Márcia Gomes destacou que a obra está sendo realizada pela empresa MC Mensagens, concessionária de mobiliários urbanos, e não implicará custos para o município.