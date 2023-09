Círio 2023: réplica da Basílica Santuário é montada na avenida Visconde de Souza Franco, em Belém

Em homenagem ao Círio de Nazaré, a avenida Visconde de Souza Franco (popularmente conhecida como Doca), no bairro do Umarizal, em Belém, terá uma réplica da Basílica Santuário de seis metros de altura, que já está sendo montada, como detalhou a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) nesta sexta-feira 29. A estrutura decorativa contará com iluminação no entorno da representação da igreja.

Segundo o diretor do Departamento de Iluminação Pública (DIP), Félix Negrão, o projeto é composto por bases metálicas que serão instaladas sobre o canal da Doca, para garantir a segurança do local e do entorno. Para que a população possa apreciar a decoração com segurança, a estrutura foi reforçada, uma vez que a réplica da Basílica possui 12 metros de comprimento e seis metros de altura.

A estrutura é toda feita em metalon e será revestida por uma lona plotada que vai reproduzir as faces frontais, laterais e traseiras da Basílica. A inauguração da decoração luminosa para o Círio de Nazaré está marcada para o dia 4 de outubro, a partir das 18h, no final da avenida Visconde de Souza Franco. O evento terá a participação especial da banda da Guarda Municipal, exposição da fotógrafa Lorena Fadul e das cantoras Natasha Rodrigues e Sandra Duailibe.