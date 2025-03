Icoaraci: conheça as belezas, gastronomia e veja o que fazer no distrito de Belém

Icoaraci é um distrito de Belém, no Pará, cujo nome vem do tupi e significa "sol do rio". Localizado a cerca de 20 km do centro da cidade, o acesso pode ser feito de carro, ônibus ou por aplicativos de transporte, com um tempo médio de viagem de 44 minutos.

A região está no final da rodovia Augusto Montenegro, antiga Ramal do Pinheiro, que integrava a ferrovia Belém-Bragança, inaugurada em 1906. Ao longo do tempo, Icoaraci recebeu diferentes denominações, como Vila de São João de Pinheiro, e hoje é carinhosamente chamada de "Vila Sorriso".

O distrito tem grande relevância histórica e cultural, situando-se próximo à Baía do Guajará e ao igarapé do Piry. Antes da colonização, era habitado por povos indígenas como os Tupinambás e Pacajás, além de ter sido um centro de comércio para os marajoaras.

O que fazer em Icoaraci?

A Orla de Icoaraci é um dos principais atrativos do distrito, oferecendo uma bela vista da Baía do Guajará e um ambiente agradável para passeios ao ar livre. No local, há restaurantes, quiosques e áreas de lazer.

Outro destaque é a tradição cerâmica da região. Icoaraci é um dos melhores lugares para encontrar peças inspiradas na cultura marajoara e tapajônica. A Feira de Artesanato do Paracuri reúne diversos artesãos locais, e algumas olarias, como a Anísio Artesanato, oferecem produtos diretamente dos fabricantes, muitas vezes com preços mais acessíveis.

O artesanato

A cerâmica de Icoaraci é um importante símbolo cultural, reconhecido como patrimônio de Belém em 2022. Sua estética se baseia nos grafismos marajoaras e tapajônicos, tradição que ganhou novo impulso na década de 1960, quando o pintor Antônio Farias, o Mestre Farias, reinterpretou os traços de urnas funerárias indígenas na decoração das peças.

Peças de cerâmica tem forte influência marajoara e tapajônica. (Divulgação / Joyce Cursino)

Embora essa identidade visual tenha se consolidado no século XX, o trabalho com cerâmica na região é muito mais antigo. A abundância de argila sempre favoreceu a produção artesanal, garantindo que a tradição se mantivesse viva e se tornasse uma importante fonte de renda para a comunidade local. O bairro do Paracuri se destaca como o principal polo dessa atividade.

Onde comprar a cerâmica marajoara?

Anísio Artesanato

Endereço: Tv. da Soledade, 740

Feira de Artesanato do Paracuri

Endereço: Praça São Sebastião - R. Siqueira Mendes, s/n

Doca Leite Artesanato do Pará

Endereço: Tv. da Soledade, 758



Artesanato Marajoara Icoaraci

Endereço: Tv. da Soledade, nº 668

Serviços: Compras e retirada na loja



Artesanato do Paracuri

Endereço: Tv. da Soledade, 676

Todos esses locais estão na Travessa da Soledade, facilitando o acesso para quem deseja explorar a produção artesanal de Icoaraci.

Culinária

A gastronomia de Icoaraci também se destaca, com diversas opções de restaurantes que oferecem pratos regionais e experiências únicas. Confira algumas sugestões:

Empório Du Jardin - Opções a partir de R$ 19,99. Localizado na Orla de Icoaraci.

Raízes da Amazônia - Primeiro restaurante a oferecer rodízio de peixe frito e açaí. Os preços variam entre R$ 80 (500ml de açaí + peixe frito à vontade) e R$ 100 (açaí e peixe frito à vontade). O rodízio acontece de segunda a sábado, apenas no horário do almoço. Endereço: R. Siqueira Mendes, 263.

Mr. Brasa - Restaurante com estrutura focada no conforto do cliente, oferecendo comidas, drinks e atrações musicais durante a semana. Endereço: Rua do Cruzeiro, 196.

Na Panela - Restaurante especializado em culinária regional, com uma grande variedade de acompanhamentos. Endereço: R. Siqueira Mendes, 311.

Raízes - Rodízio de pizzas todas as quartas-feiras, com preços a partir de R$ 40. Endereço: R. Siqueira Mendes, 297.

Cantinho da Tapioca (@cantinho_datapioca_) - Opção para quem deseja experimentar deliciosas tapiocas tradicionais da região.

Seja para conhecer a história, explorar o artesanato ou desfrutar da gastronomia, Icoaraci é um destino que encanta visitantes e moradores de Belém.

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)