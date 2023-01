Via é interditada para remoção de árvore que caiu no bairro do Chapéu Virado, em Mosqueiro

Uma árvore de grande porte caiu no bairro do Chapéu Virado, no distrito de Mosqueiro, em Belém, interrompendo o tráfego na avenida Beira Mar, à altura da Praça do Ralf. O setor operacional da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos) e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará foram acionados por moradores e já atuam para desobstruir a rua afetada.

A Admos acionou a Semob para interditar a via, enquanto o serviço de remoção dos galhos da árvore é providenciado (Reprodução / Redes sociais)

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SeMOB) fez a interdição da via para garantir a segurança dos bombeiros e dos funcionários da Agência Distrital durante o trabalho de remoção dos galhos da árvore.