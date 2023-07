Verão 2023: saiba a importância do check-up e quais exames fazer durante as férias

Enquanto muitos aproveitam as férias para se divertir durante o mês de julho, para outras pessoas é a oportunidade ideal para cuidar da saúde e colocar os exames médicos em dia. Especialistas reforçam a importância da regularidade de realizar os “check-ups” como forma de detectar possíveis doenças a partir do diagnóstico precoce. Para isso, existem procedimentos específicos que podem ajudar no mapeamento dessas doenças, sendo uma forma de garantir maior qualidade de vida.

O check-up de exames é uma forma utilizada pelo médico para detectar alterações significativas no paciente, mesmo quando não há manifestações clínicas evidentes em alguns casos, como explica o clínico geral William Costa. “Sendo assim, é bom que antes de viajar para as férias, o indivíduo faça alguns exames, para tentar identificar alguma alteração significativa que possa ser preocupante e busque atendimento médico adequado”, afirma o médico.

“Os exames mais comuns e rotineiros que podemos indicar para a população em geral são exames de sangue simples, tais como: hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, colesterol total e frações, triglicerídeos e glicemia em jejum, bem como exame de urina EAS e fezes. Além de exames como eletrocardiograma e raio x de tórax. Esses exames conseguem identificar alterações mais comuns, permitindo orientações ou tratamento adequado”, complementa.

Para além das férias, o médico recomenda que o check-up seja realizado a cada seis meses, ou, no mínimo, anualmente. “Realizando rotinas de exames básicos periódicos, o check-up, podemos identificar alterações que sugiram patologias que precisem de tratamento imediato ou que deixem em alerta o paciente, para que ele siga acompanhando com o médico, para definição diagnóstica e início de tratamento precoce, evitando, assim, complicações futuras”, frisa o especialista.

Prevenção

A partir do laudo desses exames, William frisa que é possível prevenir e, até mesmo, tratar ainda mais cedo quadros como “anemia, diabetes, hipercolesterolemia, doença renal crônica, arritmias cardíacas, outros problemas cardíacos e/ou pulmonares”. “Ou ainda, auxiliando que com esses exames mais simples, seja necessário um rastreio diagnóstico mais aprofundado, para definição e tratamento da patologia identificada”, declara.

“Por ser uma bateria de exames mais simples, pode ser avaliado por um médico clínico geral ou especialista em clínica médica. Caso encontre-se alterações importantes e que demande uma avaliação ou terapia mais pormenorizada, o primeiro médico que atender irá encaminhar ao especialista necessário, como ao cardiologista, endocrinologista, nefrologista, dentre outros. Mas, a priori, um clínico geral ou um especialista em clínica médica, podem avaliar e definir o tratamento necessário”, afirma o médico.

O médico ainda detalha as recomendações para idosos e crianças: “Não é comum solicitar exames rotineiros para as crianças. Mas, caso, durante uma avaliação com o clínico geral ache necessário que sejam realizados exames, poderá ser feito, sem necessidade que sejam feitos periodicamente, nos casos simples. Já os idosos, por terem uma certa fragilidade a mais, podem seguir mais à risca o check-up semestral, caso não tenha nenhuma doença prévia já reconhecida”, finaliza.

Principais exames para serem realizado com frequência:

Exames de sangue

Eletrocardiograma

Raio x do tórax

Urina

Fezes