Veja o que abre e fecha na segunda-feira (23) de Recírio na Grande Belém

O funcionamento de serviços essenciais na Grande Belém terá mudança na próxima segunda-feira (23), por conta da celebração religiosa do Recírio, que é considerada ponto facultativo. Diversos serviços públicos e privados estarão fechados. Alguns locais terão apenas mudanças no horário de funcionamento. Confira o que abre o que fecha durante a data:

Governo do Estado

O expediente nos órgãos públicos da administração direta e indireta do Estado iniciará às 12h, conforme o Decreto n° 2871, publicado na edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) de 25 de janeiro de 2023. Dessa forma, o horário a ser cumprido será de 12h às 18h.

A informação foi detalhada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad).

Por conta disso, os órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão, estabelecerão escalas de serviço para assegurar o atendimento à população paraense.

Prefeitura de Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), publicou a Portaria nº. 2.748/2023 em que transfere o dia facultado de 28 de outubro de 2023 (sábado), alusivo ao servidor público, para a próxima segunda-feira (23). A portaria - que se remete ao Decreto Municipal nº 106.179/2023, de 10 de fevereiro de 2023, responsável por estabelecer os feriados e pontos facultativos das repartições públicas municipais da administração direta e indireta no ano de 2023 - engloba todas as repartições públicas municipais. No entanto, está excluído desta orientação o pessoal vinculado às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população.

Estações Cidadania

As Estações Cidadania, em Belém, funcionarão em horário especial nesta segunda-feira (23), iniciando às 12h e seguindo até às 18h, devido ao Recírio. Conforme o decreto nº 2.871, publicado previamente no Diário Oficial do Estado (DOE) de 25 de janeiro de 2023, o expediente das Estações terá o acréscimo de uma hora.

A Seplad reitera que o atendimento neste horário diferenciado também será seguido pelas Estações de Marabá, Parauapebas, Tucuruí, Santarém e Itaituba. Já na terça-feira (24), todas as unidades atenderão normalmente, conforme o agendamento prévio e de acordo com as demandas oferecidas pelos órgãos parceiros nas Estações.

Lazer

A Estação das Docas e o Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna" funcionarão normalmente durante o Recírio. Todos os complexos têm entrada gratuita. Apenas o Mangal das Garças não abrirá ao público na segunda-feira, para manutenção semanal do espaço.

Bancos

Na segunda-feira de Recírio as agências abrem apenas às 12h para atendimento ao público, como informou o Sindicato dos Bancários do Pará. Nos demais municípios da Grande Belém, as agências não terão alteração no expediente.

Lotéricas

Já os centros lotéricos deverão abrir somente a partir das 12h. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Empresários Lotéricos do Estado do Pará (Sinelepa).

Comércio

O comércio da Grande Belém não deve funcionar na próxima segunda-feira (23), de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas). Isso porque, neste ano, o Recírio, também coincidirá com o Dia do Comerciário.

Supermercados

Os supermercados poderão funcionar normalmente ao longo do dia, conforme repassou a Associação Paraense de Supermercados (Aspas). Não há restrição de funcionamento, no entanto, os horários ficam a critério de cada empresa.

Shopping centers

- Shopping Bosque Grão-Pará

Lojas: fechadas

Praça de alimentação e lazer: 12h às 22h

Restaurantes: 12h às 23h. (funcionamento até meia-noite é facultativo)

Cinema e academias: conforme a programação

- Boulevard Shopping

Lojas: fechadas

Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 00h

Cinema: de acordo com a programação

- Parque Shopping

Lojas: fechadas

Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h

Outback: 11h30 às 23h

Coffee lovers: 09h às 00h

Cinema: de acordo com a programação

- Castanheira Shopping

Lojas: fechadas

Praça de alimentação e Parque de Diversão: 12h às 22h

Cinema e academia: de acordo com a programação

- Shopping Metrópole Ananindeua

Lojas: fechado

Alimentação e lazer: 12h às 22h

- Pátio Belém

Lojas: abertura a critério do lojista

Praça de alimentação: 12h às 22h

Academia Smart Fit: 06h às 23h

Cinema: conforme a programação

