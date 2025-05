Veja o dia e o horário que o lixo é coletado em cada bairro de Belém

Foi divulgado pela Prefeitura de Belém os dias e horários em que ocorrem a coleta de lixo domiciliar em cada bairro da capital paraense. A divulgação do cronograma busca melhorar as ações de limpeza urbana da cidade com a ajuda da população, que poderá colocar os resíduos para fora de casa, conforme a previsão do recolhimento.

Segundo a Prefeitura, descartar o lixo fora do horário previsto pode causar sérios transtornos, como acúmulo de resíduos nas ruas, entupimento de bueiros, proliferação de doenças e até alagamentos.

Confira abaixo os dias e horários da coleta de lixo

Turno da noite (a partir das 19h) – de segunda-feira a sábado

Campina

Reduto

Umarizal

Pedreira

Souza

Marambaia

Fátima

Nazaré

Cruzeiro

Ponta Grossa

Turno da manhã (a partir das 7h) – segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira

Sacramenta

Miramar

Pratinha

Barreiro

São Clemente

São João do Outeiro

Itaiteua

Maracajá

Vila

São Francisco

Marahu

Paraíso

Bonfim

Ariramba

Turno da manhã (a partir das 7h) – terça-feira, quinta-feira e sábado

Curió-Utínga

Aurá

Águas Lindas

Maracacuera

Una

Praia Grande

Farol

Mangueiras

Baía do Sol

Sucurijuquara

Porto Arthur

Chapéu Virado

Aeroporto

Turno da manhã (a partir das 7h) – segunda-feira a sábado

Condor

Universitário

Turno da noite (a partir das 19h) – terça-feira, quinta-feira e sábado

Guanabara

Importante

Se o seu bairro não está listado acima, significa que possui mais de uma frequência e/ou turno, consulte os dias e horários exatos da coleta acessando o site: www.ciclusamazonia.com.br/horarios.