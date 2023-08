Carro bate em poste de energia elétrica na avenida João Paulo II, em Belém

Um veículo colidiu com um poste de energia, na manhã desta quarta-feira (30), na avenida João Paulo II, no cruzamento com a passagem que dá acesso ao Entroncamento, ao lado da loja DiCasa, sentido Belém.

Ainda não há informações sobre o estado do saúde do condutor, que não estava no local por volta das 8h. O poste ficou inclinado. Informações preliminares dão conta que o caso poderia envolver um suposto assalto como refém. Essa informação ainda não foi confirmado pela polícia.

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) estão no local auxiliando o trânsito, que está com um fluxo um pouco comprometido por conta da colisão. A concessionária de energia responsável pela área também está com agentes no local. Ainda não há confirmação se o fornecimento de energia foi afetado.