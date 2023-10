Vários bairros de Belém amanhecem com muito lixo e fedor insuportável, denunciam moradores

Moradores de Belém denunciaram que a capital amanheceu muito suja de lixo e com fedor insuportável nesta terça-feira (31). As reclamações chegaram para a redação integrada de O Liberal de que há muitos resíduos sólidos amontoados no centro, incluindo os bairros da Cidade Velha, Cremação e Batista Campos. Além das vias Conselheiro Furtado, Gentil e José Malcher, principalmente na frente de prédios.

Lixo na frente de uma escola da Batista Campos (Lázaro Magalhães / O Liberal)

Em um colégio localizado na Rua Dos Mundurucus, quase de esquina com a travessa dos Apinagés, o lixo ficou na frente da instituição.

Lixo acumulado na Rua dos Mundurucus, na esquina da travessa Doutor Moraes. (Lázaro Magalhães / O Liberal)

Ainda na Batista Campos, a situação foi a mesma. Lixos acumulados na Mundurucus com a travessa Doutor Moraes.

Grande quantidade de lixo amontoado na Pedreira. (Lázaro Magalhães / Especial para O Liberal)

Na avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, na travessa Lomas Valentina com a Alferes Costa, os pontos de lixo também foram observados pela reportagem.

Suspensão do recebimento de lixo no Aterro de Marituba

A empresa Guamá Tratamento de Resíduos, que administra o Aterro de Marituba, apesar de ter suspendido o recebimento de resíduos na segunda-feira (30), entrou em acordo com a Prefeitura de Belém, ainda na mesma noite, sobre o pagamento dos R$ 15 milhões referentes aos meses atrasados e voltou a receber o lixo da capital paraense.

A liberação para a entrada dos caminhões contendo os resíduos sólidos descartados ocorreu por volta de 21h. Entretanto, ainda não é possível confirmar se esse problema tenha impactado na coleta do lixo domiciliar.

